Участница ДТП с тульской маршруткой: «В этой аварии нам огромно повезло»

Ехавшая в Липецк из Тулы липчанка рассказала GOROD48 о том, как произошла авария.

Когда липчанка Евгения Хороших вместе с 10-летней дочерью садилась в Туле в маршрутный автобус на Липецк, ничего не предвещало беды. Евгения уже год ездит между двумя городами: не так давно в Тулу переехала ее мама, и семья часто у нее гостит. И на этот раз Евгения забирала дочь от бабушки. Липчанка часто пользовалась именно этими автобусами, и никогда ничего не случалось.



Но случилось. 17 августа на трассе «Лопатково-Ефремов» в Тепло-Огарёвском районе Тульской области маршрутный автобус Volkswagen с 18 пассажирами столкнулся с «КИА».



- В момент аварии я не спала. Как все произошло… Наш водитель резко ударил по тормозам, и автобус повело. Я считаю, что в этой аварии нам повезло: водитель автобуса смог удержать маршрутку, не допустил того, чтобы мы перевернулись. Если бы опрокинулись, то автобус мог загореться, и жертв аварии было бы значительно больше, - говорит Евгения. - В момент аварии пассажиры передних рядов полетели вперед, люди лежали друг на друге, кричали от боли. Они упали в проход и забаррикадировали собой дверь. К счастью, нам помогли выбраться из автобуса водители, проезжавшие мимо. Они мгновенно кинулись к автобусу, смогли открыть заднюю дверь и выпустить всех тех, у кого не было тяжелых травм.



Вспоминая, как все произошло, Евгения отмечает отличную оперативную работу экстренных служб. На место происшествия мгновенно прибыли врачи и автоинспекторы. На трассу приехал глава Тепло-Огарёвского района, в больнице Ефремова врачи ждали пострадавших с готовыми операционными. Первые прибывшие на аварию «скорые» моментально забирали тяжело пострадавших: у одной из пассажирок была сломана нога.



- Очень хочется отметить оперативный отклик и экстренных служб, и глав района и Ефремова. Глава района сам повез меня и дочь на своей машине в больницу в Ефремов. Там нас уже ждали врачи, в учреждение прибыл глава Ефремова. Медики были готовы на все 100%: даже к самым возможно тяжело пострадавшим в аварии, то есть с внутренними кровотечениями и сложными травмами, - говорит Евгения. - К счастью, большинство пассажиров отделались ушибами и ранами, у кого-то были переломы и сотрясения мозга.



У Евгении врачи диагностировали ушибы, ее дочери пришлось зашивать раны на губе и ухе. Девочку врачи сразу отпустили, а вот Евгении рекомендовали провести ночь в больнице под наблюдением. Тем временем руководство Ефремовского района организовало питание и проживание в городе для мужа Евгении, который приехал за женой и дочерью. Проведя ночь в больнице, Евгения подписала документы, забрала рентгеновские снимки и на машине вместе с семьей уехала в Липецк.



- Эта авария отбила у меня любое желание пользоваться маршрутными автобусами. В ближайшее время я точно не буду на них ездить, лучше куплю билет на поезд, - говорит Евгения.



... из 18 пассажиров в аварии пострадали 12 человек. Водитель «КИА» погиб на месте ДТП. По предварительным данным, именно он и был виновником аварии.



