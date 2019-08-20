В Липецкой области трехлетний ребенок перебегал дорогу и погиб под колесами автомобиля

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в селе Пашиновка Добринского района 23-летний водитель автомобиля «Шевролет – Лачети» сбил трехлетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть.Ребенка доставили в ГУЗ «Добринская МРБ», где он умер, не приходя в сознание.

В Липецке на улице Зои Космодемьянской 65-летний водитель автобуса «ЛИАЗ-5256» допустил наезд на стоящие «Ладу Приора» и «Ниву». В ДТП пострадал 14-летний пассажир «Приоры», с различными травмами доставлялся в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущен.

В Измалковском районе на трассе «Орел-Тамбов» съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Хонда» 22-летней девушку. В аварии пострадала сама девушка и ее 31-летний пассажир, обоих доставили в больницу и отпустили после оказания помощи.

В Долгоруковском районе 46-летний водитель «МАЗа» не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание грузовика. Водителя госпитализировали с травмами в ГУЗ «Долгоруковская РБ».

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1523 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1209 случаев превышения скорости. Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



