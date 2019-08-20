Происшествия

53 минуты назад

В Липецкой области трехлетний ребенок перебегал дорогу и погиб под колесами автомобиля

18 2067
#авария #ДТП
В Липецкой области трехлетний ребенок перебегал дорогу и погиб под колесами автомобиля
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в селе Пашиновка Добринского района 23-летний водитель автомобиля «Шевролет – Лачети» сбил трехлетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть.Ребенка доставили в ГУЗ «Добринская МРБ», где он умер, не приходя в сознание.

В Липецке на улице Зои Космодемьянской 65-летний водитель автобуса «ЛИАЗ-5256» допустил наезд на стоящие «Ладу Приора» и «Ниву». В ДТП пострадал 14-летний пассажир «Приоры», с различными травмами доставлялся в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущен.  

В Измалковском районе на трассе «Орел-Тамбов» съехал с дороги и опрокинулся автомобиль «Хонда» 22-летней девушку. В аварии пострадала сама девушка и ее 31-летний пассажир, обоих доставили в больницу и отпустили после оказания помощи.

В Долгоруковском районе 46-летний водитель «МАЗа» не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание грузовика. Водителя госпитализировали с травмами в ГУЗ «Долгоруковская РБ».

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1523 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1209 случаев превышения скорости. Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      




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#авария #ДТП

Комментарии (18)

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???

3 минуты назад
А что, в деревне 3х летний ребёнок - это уже взрослый? За ним смотреть не надо? Совсем спилась деревня?
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Иван

4 минуты назад
Что тут оскорбительно?, Уважаемое, это обоснованная ненависть к возможности оскорблять людей их репутацию и честь, да что там, уже и память на одном из самых крупных порталов города. Ничего общего с журналистикой, хотя и тут пестрые надуманные заголовки, безграмотность и коннотация фактов порой зашкаливает. Почитайте этический кодекс журналиста, уверен много нового узнаете.
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.

5 минут назад
Не * ребенка оставлять без присмотра
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Ч.

5 минут назад
Вот человек написал :" Иван, совсем дура крышей поехала? Лишь бы обосрать кого? Что ща ненависть к журналистам? Этого выражения я совсем не понимаю .Ну и ну !
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Ч.

9 минут назад
"Иван " , а может в высказываниях неформальных мы есть на самом деле ? Публично многие воздерживаются от сквернословия .
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Иван

10 минут назад
Очень интересно, что фильтры слов на ресурсе настроены так, что когда появляется такой символ * , то это автозамена фамилии главного редактора Л У Г О В О Йпопробуйте сами. Так почему же не настроить фильтры на автозамену слов отражающих оскорбление, осквернение, унижение????? Просто дешевая желтая пресса покупающая инсайдерскую информацию.
ответить

Что тут оскорбительно?

13 минут назад
Иван, совсем дура крышей поехала? Лишь бы обосрать кого? Что ща ненависть к журналистам?
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Ну а кто ж ещё то?

15 минут назад
???, У нормальных родителей дети трехлетний так не бегают.
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Иван

17 минут назад
Сколько можно допускать в СМИ такие циничные и бесчеловечные коментарии? Почему Вы * , как редактор допускаете такое? Оскорбляете, нет даже оскверняете своим бездействием родных и близких погибшего малыша его память!!! Более грязных способов повышения рейтингов, как сквернословие, унижение и оскорбление трудно найти. Хочу заметить, что вы более чем лояльны к власти, ограничивая коментарии касающихся "будущего" губернатора и действующего мэра, а вот к памяти и уважению невинно погибших людей, да еще и детей вы предпочитаете относиться, как всего лишь к новостному контенту. Люди пишущие здесь, задумайтесь зачем вам дарована возможность говорить и мыслить...и тем более для чего вам отведено время на это.
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Кот

19 минут назад
В деревне сбить ребёнка! Это может только шумахер колхозный! Разной падали права выдают!
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