Происшествия

10 минут назад

Липчанин переломал ребра и проломил череп жителю Москвы

168
#драка #избиение
Липчанин переломал ребра и проломил череп жителю Москвы

Мужчине проломили череп и сломали ребра в Дмитровском районе столицы

В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о поступлении к ним мужчины 1979 года рождения. Гражданина перевели в реанимацию. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, перелом ребер.

«Позднее оперативники задержали безработного 1977 года рождения, зарегистрированного в Липецкой области. который избил мужчину и скрылся», – сообщил riamo.ru источник в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
168
#драка #избиение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Тамбовские медики не смогли спасти зрение девочке из Липецка
#ЧП
19
Тамбовские медики не смогли спасти зрение девочке из Липецка

сегодня, 15:11

Происшествия
На территории Новолипецкого комбината погиб рабочий подрядной организации
#ЧП
На территории Новолипецкого комбината погиб рабочий подрядной организации

сегодня, 14:23

Происшествия
День рождения закончился для липчанина в больничной палате
#драка #кафе
7
День рождения закончился для липчанина в больничной палате

сегодня, 14:11

Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» повредили машины
#машины #повреждения
22
В микрорайоне «Елецкий» повредили машины

сегодня, 14:01

Происшествия
В Измалковском районе перевернулся автомобиль с украинскими номерами
#дтп
10
В Измалковском районе перевернулся автомобиль с украинскими номерами

сегодня, 13:27

Происшествия
В Липецке метнули «коктейль Молотова» в полицейский автомобиль
#поджог #автомобиль
52
В Липецке метнули «коктейль Молотова» в полицейский автомобиль

сегодня, 13:19

Происшествия