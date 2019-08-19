Происшествия
10 минут назад
Липчанин переломал ребра и проломил череп жителю Москвы
Мужчине проломили череп и сломали ребра в Дмитровском районе столицы
В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о поступлении к ним мужчины 1979 года рождения. Гражданина перевели в реанимацию. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, перелом ребер.
«Позднее оперативники задержали безработного 1977 года рождения, зарегистрированного в Липецкой области. который избил мужчину и скрылся», – сообщил riamo.ru источник в правоохранительных органах.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
«Позднее оперативники задержали безработного 1977 года рождения, зарегистрированного в Липецкой области. который избил мужчину и скрылся», – сообщил riamo.ru источник в правоохранительных органах.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».