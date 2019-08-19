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53 минуты назад

Правильный майонез: ошибки потребителей и советы экспертов

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#майонез
Правильный майонез: ошибки потребителей и советы экспертов

Роскачество дало рекомендации по выбору соусов.

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору натурального и свежего майонеза. Как пишет газета «Известия», первым делом при покупке продукта нужно обратить внимание на условия его хранения. Продукт обязательно должен храниться в охлаждаемых помещениях или холодильниках при температуре от 0 до 18 градусов. Упаковки майонеза не должны храниться на прямом солнечном свету.

В составе первыми двумя ингредиентами должны быть указаны растительное масло и яйцо: в хорошем майонезе больше всего именно этих продуктов. Около 40% состава занимают масло, вода и яичные продукты. Если среди ингредиентов выбранного продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус. А вот растительное масло, на основе которого приготовлен продукт, может быть любым: подсолнечным, оливковым, кукурузным, расповым, соевым. Самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель), пишет RT.

Важна консистенция продукта: правильный майонез должен быть однородной текстуры, без комков и пузырьков. А вот если продукт расслаивается, нужно насторожиться, так как это может говорить об истекшем сроке годности или о нарушении условий хранения. Такой майонез нужно выбросить, рекомендует РБК.

Свежий майонез имеет насыщенный и нежный вкус и менее резкий запах, а сама масса должна быть однородной и  сметанообразной. Цвет может быть от белого до желтовато-кремового.
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#майонез

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