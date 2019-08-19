Общество

35 минут назад

Роспотребнадзор выявил 251 нарушение в размещени молочной продукции на полках магазинов

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#Роспотребнадзор
Роспотребнадзор выявил 251 нарушение в размещени молочной продукции на полках магазинов

Новое требование Правил продажи отдельных видов товаров (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55) в части размещения молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговом зале или ином месте продажи призвано помочь потребителям сделать свой выбор за счет дополнительной визуализации раздельного размещения молочной продукции в зависимости от её видов и компонентного состава. 

С 1 июля 2019 года продажа молочной продукции должна осуществляться способом, позволяющим визуально отделить эти продукты от остальных пищевых продуктов и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира», которая должна быть доведена в наглядной и доступной форме, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

С момента вступления в силу новых требований Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области обеспечен контроль их исполнения.

К сожалению, не все торговые организации активно приняли к исполнению новые требования. На 9 августа 2019 года проведены проверки 221 субъекта, осуществляющего торговлю молочной продукцией. За выявленные нарушения в отношении виновных юридических и должностных лиц составлен 251 протокол об административном правонарушении, выданы предписания об их устранении.

Размещение молочной продукции на полках магазинов остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

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#Роспотребнадзор

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