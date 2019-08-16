сегодня, 15:33
На нескольких улицах Липецка отключат воду и свет
Отключения придутся на выходные дни.
19 августа с 9:00 до 16:00 не будет света в домах по улицам Матросова, Севастопольской, Целинной, Цемлянской, Партизанской, Панфилова, Докучаева, Новосёлова, Ковалевской, Лобачевского, Спартака, Олега Кошевого, Социалистической и проезду Ильича.Также в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды:
17 августа с 10:00 до 20:00 по улицам Семёнова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Былинной, Брестской, Хабарова, Бардина, переулкам Ростовский и Чугунный.
19 августа с 10:00 до 20:00 по улицам Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Совхозной, Полевой, Боевому проезду, 24а.
Подвоз воды по заявкам жителей.