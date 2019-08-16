Общество

сегодня, 15:33

На нескольких улицах Липецка отключат воду и свет

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#энергоснабжение
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На нескольких улицах Липецка отключат воду и свет

Отключения придутся на выходные дни.

Как сообщает АО "ЛГЭК", в связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения 17 августа с 9:00 до 16:00 отключат свет в домах частного сектора на улицах Прудной, Жактовская, Рудничной, Технической и в переулке Узорном.  

19 августа с 9:00 до 16:00 не будет света в домах по улицам Матросова, Севастопольской,  Целинной, Цемлянской, Партизанской, Панфилова, Докучаева, Новосёлова, Ковалевской, Лобачевского, Спартака, Олега Кошевого, Социалистической и проезду Ильича.

Также в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды:  

17 августа с 10:00 до 20:00 по улицам Семёнова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Былинной, Брестской, Хабарова, Бардина, переулкам Ростовский и Чугунный.

19 августа с 10:00 до 20:00 по улицам Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Совхозной, Полевой, Боевому проезду, 24а. 

Подвоз воды по заявкам жителей.  
694
#энергоснабжение
1

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