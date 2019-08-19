Марафон «СТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ» - победа достанется каждому!

Участвовать во втором корпоративном марафоне «СТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ», организованным компанией СТАЛЬТОРГ, сотрудники приходили уже вместе с детьми.

Компания по поставке металлопроката «СТАЛЬТОРГ» начала свою деятельность в 2012 году. Уже с первого года работы здесь сделали ставку на сплоченность коллектива как залог успеха в движении вперед. В результате, сегодня у сотрудников «СТАЛЬТОРГ» - большой опыт работы в области металлопроката и металлообработки. За семь лет, клиенты научились доверять специалистам: в фирму обращаются как директора небольших строительных компаний, так и представители крупных холдингов, а с партнёрами выстраиваются долговременные теплые отношения.





Широкий ассортимент – одна часть успешного сотрудничества с клиентами. Компания СТАЛЬТОРГ всегда хранит в наличии на складах более 1500 наименований товара – это позволяет производить оперативную отгрузку. В наличии всегда имеются: нержавеющий металлопрокат, бесшовные трубы, спецстали, рельсы, материалы ВСП. Продукция соответствует ГОСТу и имеет подтверждающие сертификаты качества. Необходимые материалы можно приобрести оптом или в розницу – для розничных покупателей организованно розничное подразделение «СУПЕРМАРКЕТ МЕТАЛЛА». Также у компании есть филиал в г.Тамбов.





Квалифицированные сотрудники, представляют собой сплоченную команду – именно их работа позволяет качественно и полно ответить на запросы и потребности клиентов. Эффективная работа коллектива – еще одна грань успешной деятельности организации «СТАЛЬТОРГ». Прочные рабочие отношения здесь укрепляют на совместных мероприятиях.

Сайт ООО «СТАЛЬТОРГ» http://staltorg.su/ru/





Так, второй год «СТАЛЬТОРГ» проводит беговой марафон «СТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ». Его участники – это сотрудники компании, их родственники, друзья. Мужчины показывают свою выносливость на дистанции 15 километров, для женщин определили путь покороче – 5 километров.





В нынешнем году праздник бега стал по-настоящему семейным: на пункт сбора сотрудники приезжали с детьми. Маленьких участников оказалось так много, что для них провели отдельные соревнования – детский марафон «СТАЛЬНЫЕ РЕБЯТА». Ребятишкам от 4 до 8 лет предложили проверить силы на дистанции 1 километр.





В каждой номинации были свои золотые, серебряные и бронзовые призеры. Так, лучшими среди мужчин на дистанции 15 километров стали: Илья Постников, который преодолел дистанцию за (68 минут), Михаил Ромин (72 минуты) и Игорь Дымич (81 минута). Среди женщин на дистанции 5 километров самые высокие результаты показали: Анастасия Арнаутова (27 минут 50 секунд), Екатерина Постникова (28 минут 40 секунд), Анна Сазонова (29 минут 55 секунд). Не забыли отметить и самых юных участников. Так, Владимир Арнаутов (7 лет) пробежал километр трассы за 4 минуты 51 секунду, Михаил Арнаутов (8 лет) стал вторым (4 минуты 53 секунды), третьим был Александр Труба (8 лет) со временем 6 минут 21 секунда. Впрочем, маленькие марафонцы не остались без подарков – тем, кто не попали на пьедестал, вручили подарки на память за участие в мероприятии.





А взрослым победителям, которые заняли 1 и 2 места, в мае 2020 года предстоит представлять свою организацию на проекте «Стальной характер» в г. Воронеже.





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