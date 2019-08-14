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22 минуты назад
Липецкая вечЁрка: вымогательство взятки, перенос остановок и визит министра
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 14 августа.
Экипаж ДПС остановил машину Александра Коновалова на специализированной площадке, когда он учил 15-летнего сына вождению. Теперь мужчина обвиняет автоинспекторов во взятке: «Они набрали на телефоне число 20, и спросили, могу ли я принести эту сумму. Я сказал, что у меня таких денег с собой нет. Я хочу заявить о факте вымогательства взятки со стороны сотрудников ГИБДД».
Тем временем водитель «BMW» едва не устроил лобовое столкновение в Липецке. Опасная ситуация попала на запись видеорегистратора. На опасный маневр автомобилист пошел не ради поворота налево: машина продолжила движение прямо.
Сегодня стало известно о том, что на улице Космонавтов перенесут три остановки. В сторону СК «Звездный» сместятся оба остановочных павильона на площади Авиаторов, а пункт посадки и высадки пассажиров со стороны Областного центра культуры немного приблизится к пересечению с улицей Циолковского. Практически на всех остановках будут оборудованы заездные карманы.
Сегодня министр науки и высшего образования России Михаил Котюков с рабочим визитом посетил Липецкую область. Он попросил не показывать ему в Липецке «потемкинские деревни». «Первой остановкой Михаила Котюкова стал ЛГПУ. Ректор педагогического университета Нина Федина встречала Игоря Артамонова и Михаила Котюкова на крыльце вуза. Этим летом студенты две недели пролежали на матрацах, чтобы расписать ступени: там обозначили направления по которым вуз готовит специалистов. Более подробно о работе университета Нина Федина рассказала министру с помощью слайд-шоу»…
Тем временем водитель «BMW» едва не устроил лобовое столкновение в Липецке. Опасная ситуация попала на запись видеорегистратора. На опасный маневр автомобилист пошел не ради поворота налево: машина продолжила движение прямо.
Сегодня стало известно о том, что на улице Космонавтов перенесут три остановки. В сторону СК «Звездный» сместятся оба остановочных павильона на площади Авиаторов, а пункт посадки и высадки пассажиров со стороны Областного центра культуры немного приблизится к пересечению с улицей Циолковского. Практически на всех остановках будут оборудованы заездные карманы.
Сегодня министр науки и высшего образования России Михаил Котюков с рабочим визитом посетил Липецкую область. Он попросил не показывать ему в Липецке «потемкинские деревни». «Первой остановкой Михаила Котюкова стал ЛГПУ. Ректор педагогического университета Нина Федина встречала Игоря Артамонова и Михаила Котюкова на крыльце вуза. Этим летом студенты две недели пролежали на матрацах, чтобы расписать ступени: там обозначили направления по которым вуз готовит специалистов. Более подробно о работе университета Нина Федина рассказала министру с помощью слайд-шоу»…
193