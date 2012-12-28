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вчера, 17:29
7

17-летний закладчик отправился на пять лет в воспитательную колонию

Подработку в интернете парень нашёл в августе прошлого года.

Грязинский городской суд вынес приговор 17-летнему парню за два покушения на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору (в значительном и в крупном размере) — пять лет воспитательной колонии.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в начале августа 2024 года парень нашёл в интернете подработку закладчиком: за вознаграждение он должен был размещать фасованное наркотическое средство в тайниках для покупателей и потом передавать информацию о местонахождении закладок. Но подросток был задержан полицейскими, а наркотики изъяты из незаконного оборота.

В суде парень полностью признал вину. При вынесении приговора суд учёл, что преступления были совершены впервые, положительные характеристики и несовершеннолетний возраст.
наркотики
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Логика бетон
вчера, 22:59
Хорошо вот мы берём и изолируем человека на 5 лет, напоминаю что это не разбой не убийство , напрямую этот человек не опасен . За эти 5 лет мир поменяется , вы можете вспомнить когда смартфоны и камеры по городу стали обыденностью ? Что по истечению этих 5 лет будет знать человек ? Что он будет уметь ? Он сможет снова вклиниться в общество? Ну и ещё вопрос , он же разносил, а не выращивал и варил. А кто возглавлял поймали? Или мальчишку в пекло и статистика на бумажке какие мы молодцы вот поймали?!
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с Липецка
вчера, 22:45
грустно все!
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А родители
вчера, 22:01
есть или так себе ведь всего 17 лет
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Старый
вчера, 20:30
Абсолютно бесполезное поколение
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Карга
вчера, 20:04
Лучше б он пошел в курьеры - пользу людям приносить! КоробОк с едой за плечи - по квартирам развозить...
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Нонка
вчера, 19:22
Эх,молодеж-курсы механизаторов это не для вас ...Зона для вас ....
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Житель Липецка
вчера, 18:12
Выйдет точно не перевоспитанным...... Будет криминальным элементом.На норм работу с судимостью не возьмут- пусть постигает другу специальность на зоне...
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