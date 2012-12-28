17-летний закладчик отправился на пять лет в воспитательную колонию

Подработку в интернете парень нашёл в августе прошлого года.

Грязинский городской суд вынес приговор 17-летнему парню за два покушения на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору (в значительном и в крупном размере) — пять лет воспитательной колонии.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в начале августа 2024 года парень нашёл в интернете подработку закладчиком: за вознаграждение он должен был размещать фасованное наркотическое средство в тайниках для покупателей и потом передавать информацию о местонахождении закладок. Но подросток был задержан полицейскими, а наркотики изъяты из незаконного оборота.В суде парень полностью признал вину. При вынесении приговора суд учёл, что преступления были совершены впервые, положительные характеристики и несовершеннолетний возраст.