Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
Происшествия
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вчера, 17:29
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17-летний закладчик отправился на пять лет в воспитательную колонию
Подработку в интернете парень нашёл в августе прошлого года.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в начале августа 2024 года парень нашёл в интернете подработку закладчиком: за вознаграждение он должен был размещать фасованное наркотическое средство в тайниках для покупателей и потом передавать информацию о местонахождении закладок. Но подросток был задержан полицейскими, а наркотики изъяты из незаконного оборота.
В суде парень полностью признал вину. При вынесении приговора суд учёл, что преступления были совершены впервые, положительные характеристики и несовершеннолетний возраст.
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