Общество

25 минут назад

Водитель «BMW» едва не устроил лобовое столкновение в Липецке

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#авария #ДТП #нарушение ПДД
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Водитель «BMW» едва не устроил лобовое столкновение в Липецке

Автомобилист внезапно нарушил правила на перекрестке.

Сегодня утром на объездной дороге в районе поселка Тракторостроителей едва не произошло лобовое столкновение. Опасная ситуация попала на запись видеорегистратора.

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Как указывает автор ролика, водитель темного «BMW» совершил обгон на перекрестке. Причем на опасный маневр автомобилист пошел не ради поворота налево: машина продолжила движение прямо. Эта спешка едва не спровоцировала аварию.


Видео: Max48
1 453
#авария #ДТП #нарушение ПДД
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Комментарии (1)

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Липчанин

10 минут назад
Эти дебилы с блатными номерами думают что они бессмертные! Ладно бы сами убивались, так за собой еще десяток нормальных утянут....
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