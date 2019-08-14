Общество
25 минут назад
Водитель «BMW» едва не устроил лобовое столкновение в Липецке
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Автомобилист внезапно нарушил правила на перекрестке.
Сегодня утром на объездной дороге в районе поселка Тракторостроителей едва не произошло лобовое столкновение. Опасная ситуация попала на запись видеорегистратора.
Как указывает автор ролика, водитель темного «BMW» совершил обгон на перекрестке. Причем на опасный маневр автомобилист пошел не ради поворота налево: машина продолжила движение прямо. Эта спешка едва не спровоцировала аварию.
Видео: Max48
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Как указывает автор ролика, водитель темного «BMW» совершил обгон на перекрестке. Причем на опасный маневр автомобилист пошел не ради поворота налево: машина продолжила движение прямо. Эта спешка едва не спровоцировала аварию.
Видео: Max48
1 453
Липчанин