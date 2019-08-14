Водитель «BMW» едва не устроил лобовое столкновение в Липецке

Автомобилист внезапно нарушил правила на перекрестке.

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Max48

Сегодня утром на объездной дороге в районе поселка Тракторостроителей едва не произошло лобовое столкновение. Опасная ситуация попала на запись видеорегистратора.Как указывает автор ролика, водитель темного «BMW» совершил обгон на перекрестке. Причем на опасный маневр автомобилист пошел не ради поворота налево: машина продолжила движение прямо. Эта спешка едва не спровоцировала аварию.