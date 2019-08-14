Общество

24 минуты назад

На улице Космонавтов перенесут три остановки

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#благоустройство
На улице Космонавтов перенесут три остановки

Из 16 остановок общественного транспорта, расположенных на улице Космонавтов, три перенесут в ходе ремонта проезжей части и тротуаров. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в сторону СК «Звездный» сместятся оба остановочных павильона площади Авиаторов, а пункт посадки и высадки пассажиров со стороны Областного центра культуры немного приблизится к пересечению с улицей Циолковского. Практически на всех остановках будут оборудованы заездные карманы. В муниципальном управлении главного смотрителя пояснили, что это существенно разгрузит улицу и сделает движение по ней безопасней как для автомобилистов, так и для пешеходов.

- Автобус, остановившийся в кармане, не занимает проезжую часть, - говорит начальник управления главного смотрителя Алексей Огневой. - Вместе с тем, есть определенное расстояние, на котором должны находиться друг от друга остановки, расположенные по разным сторонам дороги, и близлежащие пешеходные переходы.  Поэтому места пересечения проезжей части, и, соответственно, светофорные объекты, которыми они оборудованы, будут незначительно перенесены.





На месте уже существующих переходов, а также в местах пересечения пешеходами проезжей части, которые будут вновь созданы в результате переноса остановок, появятся заниженные съезды для пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками.

В этом году улица Космонавтов стала одним из самых масштабных объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этим летом на отрезке улицы от площади Космонавтов до площади Авиаторов меняют асфальт, бордюры, покрытие тротуаров.

В ходе ремонта администрация города приняла решение закрыть выезд с дублера улицы Циолковского, что проходит за сквером имени Маркова от Кольца трубного завода. В конце июля был закрыт въезд/выезд с местного проезда со стороны дома №19 по улице Космонавтов. На выезде с дублера улицы Космонавтов напротив клумбы «Павлин» (район дома №50) создается островок безопасности. Сооружение призвано развести транспортные потоки. Как отметили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, решения были приняты, в том числе, с для  увеличения пропускной способности улицы Космонавтов в условиях интенсивного движения транспорта со всех направлений.

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#благоустройство

Комментарии (2)

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Бывший мэр Иванов

3 минуты назад
А почему там подземные пешеходные переходы не сделали? Что, без меня ни кто не догадался?
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!!!

7 минут назад
#346 не в какой карман заезжать не будет!
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