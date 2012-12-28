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Волейболистки начали домашний тур с поражения
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вчера, 19:39

Волейболистки начали домашний тур с поражения

Сегодня в Липецке сыграла настоящая диагональная из Кубы.

11-й тур Высшей лиги «А» нашим волейболисткам выпало провести на транфелксе домашнего дворца спорта «Атлант», что в Копцевых Хуторах Липецкого района.

Соперником в первом матче стал дубль знаменитой «Уралочки» из Екатеринбурга, который не выглядит непобедимым и занимает лишь 7-е место в турнире. Липчанки дали бой лишь во второй партии, а в итоге уступили – 0:3.

Первый сет у команды Александра Горбаткова не задался с первых розыгрышей – 0:4. Затем вроде бы удалось наладить игру и сократить разрыв до минимума – 3:4, но гостьи, в составе который выступала и даигональная из Кубы Яланй Регла Гонсалес, взяли партию довольно легко – 25:10.

«Кусался» «Липецк» в следующем отрезке – 3:3, 12:12, 21:21. После счёта 24:24 нашим удалось заработать подряд два сет-бола (возможность выиграть партию в следующем розыгрыше, прим.) – 25:24 и 26:25. Но в решающий момент две мощные атаки 19-летней Марии Лесняк и «нежданчик» от Дарьи Демешок обеспечили победу гостям.

В третьем сете «Липецк» выглядел раздавлено и вновь уступил – 17:25.

Завтра у нашей команды будут хорошие шансы набрать очки в матче с «Тюменью», расположившейся лишь на одну строчку выше нас – на 12-й позиции. Сегодня тюменки уступили курскому "Атому-ЮЗГУ».

В пятницу в туре будет выходной, а на выходных наша команда ещё по одному разу встретится с «Уралочкой-2-Ур-ГУ» и «Тюменью».
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