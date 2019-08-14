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Министр попросил не показывать ему в Липецке «потемкинские деревни»
Сегодня министр науки и высшего образования России Михаил Котюков с рабочим визитом посетил Липецкую область. В течение первой половины дня министр побывал в крупнейших вузах региона - педагогическом и техническом университетах, осмотрел оснащение учреждений образования, пообщался с липецкими преподавателями и студентами, обсудил с ними проблемы развития науки.
Ректор вуза, судя по последующей реакции Игоря Артамонова, провела настолько впечатляющую презентацию, что врио губернатора шутя попросил Нину Федину больше к нему со своими проблемами не приходить: дескать, и без нашей поддержки вы со всем справляетесь. На это отреагировал Михаил Котюков. Он попросил показывать ему реальность, а не «потемкинские деревни». Но по регламенту именно ими экскурсия по университету и продолжилась. Министра отвели в свежеотремонтированную аудиторию с современным оборудованием. Кажется, бежевые кожаные кресла и вмонтированные в столы мониторы, как пример инноваций в образовании, мало впечатлили Михаила Котюкова.
Тем временем, в «ректорской» аудитории его уже ждал «учёный совет» - ректоры региональных вузов, успешные преподаватели и студенты. Их встреча с министром началась с двух коротких докладов - начальника управления образования и науки Липецкой области Алексея Грушихина, который в цифрах и процентах рассказал о реализации государственных образовательных проектов и региональных программ, и ректора Елецкого государственного университета Евгении Герасимовой. Та назвала болевые точки ЕГУ - низкий процент трудоустройства выпускников и состояние зданий вуза. Им, одному из которых почти 150 лет, совсем не помешает ремонт. Судя по озвученной смете, суммы для региона несущественные - до 50 млн рублей.
На докладе Герасимовой закончилась открытая часть встречи. Разговор министра, врио губернатора и педагогов проходил уже без присутствия журналистов. Впрочем, вряд ли участники встречи задали министру науки неудобные вопросы: сидящим в аудитории заранее раздали листочки с репликами.
После закрытой встречи в педагогическом вузе Михаил Котюков приехал в ЛГТУ. Гостей принимали в свежем корпусе вуза, построенном всего 10 лет назад. Несмотря на новизну, трещины на стенах здания уже прикрывают картинами. В техническом университете министру показали презентацию о перспективах сотрудничества с МГУ и СПбГУ, внедрении новых программ подготовки, научной и общественной жизни студентов. Затронули и быт: ЛГТУ нужно еще 350 мест в общежитии, в том числе — для студентов из Европы. Было бы неплохо достроить и вторую очередь корпуса, заложенного в 2009 году. Эту проблему предложили решать сообща, с привлечением инвестиций металлургического комбината.
Упор был сделан на том, как в «политехе» идёт обучение металлургическим профессиям и на техническом оснащении вуза. Во время экскурсии по лабораториям Михаил Котюков увидел дорогостоящий микроскоп и поинтересовался тем, работают ли на нем студенты. Министра сразу успокоили: этот уникальный для региона аппарат позволяет вузу брать заказы от предприятий и государства, к выполнению исследований привлекают и студентов. Не менее 5% специалистов, работающих по заказам, именно они. Михаила Котюкова заинтересовало трудоустройство выпускников. И здесь в ЛГТУ не возникло проблем с ответом: трудоустраиваем 100%, учим сразу под рабочие места, даем реальную производственную практику. Не секрет, что ЛГТУ — кузница кадров НЛМК. Вуз и предприятие работают насколько тесно, что сидящие в лабораториях «политеха» студенты практически онлайн разбирают рабочие ситуации с производства. Здесь же проходят переобучение работники комбината. Весь процесс образования отлажен по европейским стандартам.
Михаил Котюков и Игорь Артамонов, посетив ЛГПУ и ЛГТУ, резюмировали увиденное.
- Проблемы в образовании всегда одни и те же — трудоустройство и востребованность выпускников и качество самого образования, - считает Игорь Артамонов. - Наша цель — повысить качество образования так, чтобы все выпускники получали работу, за которую платили бы достойные деньги.
- Удалось открыто пообщаться с руководством университетов, представителями студенческого и профессорского сообщества, увидеть лаборатории. Приятно, что есть совместные программные проекты вместе с работодателями — крупнейшими предприятиями, - сказал Михаил Котюков. - Я думаю, что сегодня мы договорились о создании постоянно действующей площадки, где будут собираться руководители предприятий и университетов, научных лабораторий. Они вместе будут обсуждать развитие образовательных программ и исследований, которые будут проводиться университетами в интересах предприятий. Я рассчитываю на получение положительного результата.
Сняв пиджаки и ослабив галстуки, Михаил Котюков и Игорь Артамонов отправились в пригород - на липецкий молодежный форум «Область будущего». Там их ждет диалог с участниками творческой смены - молодыми танцорами и хореографами, вокалистами, кавээнщиками, художниками и урбанистами, актерами, режиссерами и поэтами.
Точно так развалился совок
автандил
гость
н
Основная масса
Очень интересно