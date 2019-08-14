Министр попросил не показывать ему в Липецке «потемкинские деревни»

Сегодня министр науки и высшего образования России Михаил Котюков с рабочим визитом посетил Липецкую область. В течение первой половины дня министр побывал в крупнейших вузах региона - педагогическом и техническом университетах, осмотрел оснащение учреждений образования, пообщался с липецкими преподавателями и студентами, обсудил с ними проблемы развития науки.

Первой остановкой Михаила Котюкова стал ЛГПУ. Ректор педагогического университета Нина Федина встречала Игоря Артамонова и Михаила Котюкова на крыльце вуза. Этим летом студенты две недели пролежали на матрацах, чтобы расписать ступени: там обозначили направления по которым вуз готовит специалистов. Более подробно о работе университета Нина Федина рассказала министру с помощью слайд-шоу. Презентация проходила под реплики и Михаила Котюкова, и Игоря Артамонова. Министр отметил, что средний балл по ЕГЭ для поступления на педагогические профессии в Липецке растёт. Это говорит об интересе к профессии учителя. Нина Федина рассказала, что вуз активно оснащается новой техникой и модернизируется. Михаил Котюков спросил: а видят ли выпускники вуза, приходя на работу в школы, такое же современное оборудование? Игорь Артамонов отрезал - «Нет». Врио губернатора поправил его заместитель и куратор образования в регионе Юрий Таран: «Ну в новых-то школах все это есть...». Перечисляя успехи и достижения - и по финансовой, и по научной части - Нина Федина заговорила об обновлении материальной базы вуза, то есть о ремонте аудиторий и общежития. За последние три года учебные корпуса и общежития обновили всего на 10,5%. Игорь Артамонов тут же припомнил жалобы студентов в соцсетях на состояние общежития. Нина Федина нашла ответ: как раз его активно и ремонтируем. А вот денег на ремонт «Альтаира», замороженной с 2013 года базы отдыха для студентов-педагогов, и здания ЛГПУ на улице Тамбовской, у вуза нет… Здесь бы ЛГПУ не отказался от финансовой помощи.Ректор вуза, судя по последующей реакции Игоря Артамонова, провела настолько впечатляющую презентацию, что врио губернатора шутя попросил Нину Федину больше к нему со своими проблемами не приходить: дескать, и без нашей поддержки вы со всем справляетесь. На это отреагировал Михаил Котюков. Он попросил показывать ему реальность, а не «потемкинские деревни». Но по регламенту именно ими экскурсия по университету и продолжилась. Министра отвели в свежеотремонтированную аудиторию с современным оборудованием. Кажется, бежевые кожаные кресла и вмонтированные в столы мониторы, как пример инноваций в образовании, мало впечатлили Михаила Котюкова.Тем временем, в «ректорской» аудитории его уже ждал «учёный совет» - ректоры региональных вузов, успешные преподаватели и студенты. Их встреча с министром началась с двух коротких докладов - начальника управления образования и науки Липецкой области Алексея Грушихина, который в цифрах и процентах рассказал о реализации государственных образовательных проектов и региональных программ, и ректора Елецкого государственного университета Евгении Герасимовой. Та назвала болевые точки ЕГУ - низкий процент трудоустройства выпускников и состояние зданий вуза. Им, одному из которых почти 150 лет, совсем не помешает ремонт. Судя по озвученной смете, суммы для региона несущественные - до 50 млн рублей.На докладе Герасимовой закончилась открытая часть встречи. Разговор министра, врио губернатора и педагогов проходил уже без присутствия журналистов. Впрочем, вряд ли участники встречи задали министру науки неудобные вопросы: сидящим в аудитории заранее раздали листочки с репликами.После закрытой встречи в педагогическом вузе Михаил Котюков приехал в ЛГТУ. Гостей принимали в свежем корпусе вуза, построенном всего 10 лет назад. Несмотря на новизну, трещины на стенах здания уже прикрывают картинами. В техническом университете министру показали презентацию о перспективах сотрудничества с МГУ и СПбГУ, внедрении новых программ подготовки, научной и общественной жизни студентов. Затронули и быт: ЛГТУ нужно еще 350 мест в общежитии, в том числе — для студентов из Европы. Было бы неплохо достроить и вторую очередь корпуса, заложенного в 2009 году. Эту проблему предложили решать сообща, с привлечением инвестиций металлургического комбината.Упор был сделан на том, как в «политехе» идёт обучение металлургическим профессиям и на техническом оснащении вуза. Во время экскурсии по лабораториям Михаил Котюков увидел дорогостоящий микроскоп и поинтересовался тем, работают ли на нем студенты. Министра сразу успокоили: этот уникальный для региона аппарат позволяет вузу брать заказы от предприятий и государства, к выполнению исследований привлекают и студентов. Не менее 5% специалистов, работающих по заказам, именно они. Михаила Котюкова заинтересовало трудоустройство выпускников. И здесь в ЛГТУ не возникло проблем с ответом: трудоустраиваем 100%, учим сразу под рабочие места, даем реальную производственную практику. Не секрет, что ЛГТУ — кузница кадров НЛМК. Вуз и предприятие работают насколько тесно, что сидящие в лабораториях «политеха» студенты практически онлайн разбирают рабочие ситуации с производства. Здесь же проходят переобучение работники комбината. Весь процесс образования отлажен по европейским стандартам.Михаил Котюков и Игорь Артамонов, посетив ЛГПУ и ЛГТУ, резюмировали увиденное.- Проблемы в образовании всегда одни и те же — трудоустройство и востребованность выпускников и качество самого образования, - считает Игорь Артамонов. - Наша цель — повысить качество образования так, чтобы все выпускники получали работу, за которую платили бы достойные деньги.- Удалось открыто пообщаться с руководством университетов, представителями студенческого и профессорского сообщества, увидеть лаборатории. Приятно, что есть совместные программные проекты вместе с работодателями — крупнейшими предприятиями, - сказал Михаил Котюков. - Я думаю, что сегодня мы договорились о создании постоянно действующей площадки, где будут собираться руководители предприятий и университетов, научных лабораторий. Они вместе будут обсуждать развитие образовательных программ и исследований, которые будут проводиться университетами в интересах предприятий. Я рассчитываю на получение положительного результата.Сняв пиджаки и ослабив галстуки, Михаил Котюков и Игорь Артамонов отправились в пригород - на липецкий молодежный форум «Область будущего». Там их ждет диалог с участниками творческой смены - молодыми танцорами и хореографами, вокалистами, кавээнщиками, художниками и урбанистами, актерами, режиссерами и поэтами.