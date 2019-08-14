В России

16 минут назад

ЦБ отметил потерю 500 тысяч предпенсионеров на рынке труда

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#повышение пенсионного возраста

Несмотря на минимальные показатели безработицы, в России с начала года снижается количество занятых. Во многом это происходит из-за людей предпенсионного возраста, считают экономисты Центробанка.  

Как пишут «Известия», объясняется этот факт демографическими причинами и экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу. Кроме того, Роструд регулярно получает от граждан жалобы на увольнения из-за достижения ими предпенсионного возраста — на 1 июня 2019 года поступило около 170 таких обращений. 

Также сокращение происходит за счет людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а с «молодыми» пенсионерами — 129 тыс. 

По словам экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.

Но у ситуации есть и другие причины, что доказывается поведением пенсионеров старше 60 лет. Их стало больше примерно на 450 тыс., но занятость в этой группе повысилась всего на 50 тыс. человек.  
53
#повышение пенсионного возраста

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