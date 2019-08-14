16 минут назад
ЦБ отметил потерю 500 тысяч предпенсионеров на рынке труда
Несмотря на минимальные показатели безработицы, в России с начала года снижается количество занятых. Во многом это происходит из-за людей предпенсионного возраста, считают экономисты Центробанка.
Также сокращение происходит за счет людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а с «молодыми» пенсионерами — 129 тыс.
По словам экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.
Но у ситуации есть и другие причины, что доказывается поведением пенсионеров старше 60 лет. Их стало больше примерно на 450 тыс., но занятость в этой группе повысилась всего на 50 тыс. человек.