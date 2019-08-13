Август решил побаловать жителей Липецкой области жаркими днями

Ночью и утром 14 августа Липецкая область окажется под влиянием фронтов Скандинавского циклона, который местами принесет небольшие кратковременные дожди с грозами. 15 и 16 августа будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-25 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 августа в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ночью — с грозами. Ветер западный, 5-10 м/сек, при грозах возможны порывы до 15 м/сек. Температура ночью составит от 14 до 19 градусов тепла, днем воздух прогреется от 26 до 31 градуса тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой кратковременный дождь, днем — без осадков. Температура ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем она составит от 28 до 30 градусов тепла.



День 14 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году – 7 градусов тепла.



