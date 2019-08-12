Погода в Липецке

28 минут назад

В Липецкую область возвращается жара

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В Липецкую область возвращается жара

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием теплых воздушных потоков с юго-запада, которые принесут жаркую погоду преимущественно без осадков — кратковременные грозовые дожди пройдут местами лишь в ночь со вторника на среду. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 августа — 19-20 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 14-15 августа — 23-25 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем она составит от 26 до 28 градусов тепла.

13 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 6 градусов тепла.

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М

3 минуты назад
Не верю!
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