В России
сегодня, 12:12
Россияне стали рекордно мало оставлять в магазинах
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Средний чек показал годовой минимум.
Средний чек россиян за один поход в магазин в июле уменьшился на 1,8%, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир". В ходе исследования проверили сумму покупок сорока тысяч россиян в более чем двухстах городах России. За один поход россияне в среднем тратили примерно по 546 рублей, пишет «Российская газета». Эксперты утверждают, что это годовой минимум для среднего чека. Это значение стало минимальным с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 руб. По сравнению с июлем того же года показатель вырос на 3,6%. По словам экспертов, связано это не с дефляцией, а с тем, что россияне вынуждены экономить.
В июле средний чек увеличился по сравнению с июнем только в Дальневосточном федеральном округе (на 3,5%, до 650 рублей), уточняют РИА Новости. На Северо-Западе показатель снизился на 3,2% - до 598 рублей, на Урале и в Сибири - на 3,1% в обоих случаях, до 559 рублей и до 462 рублей соответственно. В Приволжском округе средний чек сократился на 2,3% (до 496 рублей), в Центральном и Южном округах - на 1% в каждом случае (до 601 рубля и до 574 рублей соответственно).
Ранее в Минэкономразвития сообщали, что с высокой вероятностью Россию ожидает в августе дефляцию в пределах 0,2%, а годовая инфляция замедлится до 4,4-4,5%, напоминает «Газета».
В июле средний чек увеличился по сравнению с июнем только в Дальневосточном федеральном округе (на 3,5%, до 650 рублей), уточняют РИА Новости. На Северо-Западе показатель снизился на 3,2% - до 598 рублей, на Урале и в Сибири - на 3,1% в обоих случаях, до 559 рублей и до 462 рублей соответственно. В Приволжском округе средний чек сократился на 2,3% (до 496 рублей), в Центральном и Южном округах - на 1% в каждом случае (до 601 рубля и до 574 рублей соответственно).
Ранее в Минэкономразвития сообщали, что с высокой вероятностью Россию ожидает в августе дефляцию в пределах 0,2%, а годовая инфляция замедлится до 4,4-4,5%, напоминает «Газета».
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