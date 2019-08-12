41 минуту назад
ЕС не планирует признавать российские паспорта у жителей Донбасса
Брюссель крайне обеспокоен решением Москвы начать упрощенную выдачу российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей и готов принять меры — вплоть до непризнания соответствующих документов.
Как заявили «Известиям» в пресс-службе ЕК, итоговое решение будет оставаться за странами-членами Евросоюза.
Однако Латвия и Литва уже заявили о своих радикальных намерениях в отношении этих документов. Министерства иностранных дел твердо намерены отказывать владельцам российских паспортов в шенгенских визах.
В свою очередь в Москве отреагировали на подобные действия, и назвали и такую позицию лицемерной. Российские представители обратили внимание на то, что подобные меры принимаются исключительно из геополитических интересов.