В Липецке у ДС «Звездный» прорвало магистральный трубопровод

Вода бьет из-под асфальта рядом с почти сданной проезжей частью на улице Космонавтов.

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Сегодня в Липецке у ДС «Звездный» из-под земли забили фонтаны воды.



На месте работают сотрудники «ЛГЭК». По словам и.о. заместителя директора по водоснабжению компании Руслана Фролова, на участке рядом остановкой общественного транспорта проходят два магистральных водовода: чугунный диаметром 500 миллиметров 1978 года постройки и стальной диаметром 300 миллиметров 1960 года выпуска.



-В настоящий момент сотрудники комплекса путем перекрытия водовод ищут утечку, - рассказал Руслан Фролов. – Как только вода будет перекрыта, приступим к земляным работам. Пока что сложно сказать, какой характер повреждения, и, как следствие, сроки ремонта. После перекрытия аварийного водовода станет известно, сколько потребителей останутся на некоторое время без холодной воды.



Предварительно, произошел перелом трубы. Но это связано не с работами по ремонту дорожного полотна на улице Космонавтов, а с износом. Тем временем вода уже пробила себе дорогу в бетонном основании новых гранитных бордюров.

