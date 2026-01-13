Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Владельцы машин считают, что авария произошла из-за нечищеной дороги.
В УМВД России по Липецкой области рассказали, что речь идет о ДТП в Липецком районе с участием автомобилей «Рено Меган» и «Лады Ларгус».
«Рено Меган», после съезда в кювет, вытащили на дорогу, и в него врезалась «Лада Ларгус». Как сообщили в полиции, в аварии никто не пострадал.
Водители же машин просят откликнутся владельцев авторегистраторов, на чьи записи могло попасть ДТП.
