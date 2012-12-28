У потерянного кошелька с 75 000 рублей быстро нашёлся новый хозяин

За неожиданный рождественский подарок судьбы мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Липецкий отдел полиции №3 раскрыл совершённую 7 января кражу кошелька: ее записала камера наблюдения«52-летняя женщина выронила кошелёк с 75 000 рублей у магазина на улице Стаханова, и у него тут же нашёлся новый хозяин — 45-летний житель Липецкого округа. Деньги он положил на свой банковский счет, а кошелек выбросил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.