сегодня, 12:13
У потерянного кошелька с 75 000 рублей быстро нашёлся новый хозяин
За неожиданный рождественский подарок судьбы мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
«52-летняя женщина выронила кошелёк с 75 000 рублей у магазина на улице Стаханова, и у него тут же нашёлся новый хозяин — 45-летний житель Липецкого округа. Деньги он положил на свой банковский счет, а кошелек выбросил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
