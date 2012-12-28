26-летний мужчина присвоил оставленный без присмотра телефон

За кражу в кафе ему грозит до пяти лет колонии.

В Чаплыгине участковые раскрыли кражу телефона: 2 января в кафе 36-летняя женщина на некоторое время оставила без присмотра сотовый телефон, а когда вернулась, его уже не было.«По горячим следам была установлена причастность к краже 26-летнего мужчины: он уже во всем признался. Похищенный телефон изъят», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.