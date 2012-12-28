Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
54 минуты назад
26-летний мужчина присвоил оставленный без присмотра телефон
За кражу в кафе ему грозит до пяти лет колонии.
«По горячим следам была установлена причастность к краже 26-летнего мужчины: он уже во всем признался. Похищенный телефон изъят», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
