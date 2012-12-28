$78,79
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Липецкую область накрывают крещенские морозы
Погода в Липецке
На двух улицах частично отключат холодную воду
За время новогодних каникул липчане почти 14 тысяч раз вызывали скорую помощь
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии
25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Фреза прострелила глаз подростку
«Рено» сгорел на проезжей части
Липчанин обокрал пункт выдачи заказов ради подарков сожительнице
Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи
У потерянного кошелька с 75 000 рублей быстро нашёлся новый хозяин
В новогодние каникулы двое липчан умерли от алкоголя
Липчан предупредили об аномальных холодах
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
89 пьяных за рулём задержали на новогодних каникулах
Липецкую область накрывают крещенские морозы
Упавшее дерево придавило «Рено Дастер»
За год бешенство выявили у четырёх кошек и одной собаки
Огромное дерево упало накануне на улице Ленина
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
На двух улицах частично отключат холодную воду
Внимание! Угроза атаки БПЛА
В Липецкой области объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА».
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
В Липецкой области стали меньше пить
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
