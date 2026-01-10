В новогодние каникулы подземный переход у Нижнего парка встречал липчан полумраком

Половина ламп в переходе перегорела.

«В подземном переходе в районе Нижнего парка пропало освещение. Светильники на одной полоске не горят полностью, а на другой горят через один, два, очень тускло», — такое сообщение получил GOROD48 в новогодние каникулы.Как рассказали в мэрии Липецка, сразу после праздников «Горсвет» заменил сгоревшие лампы. Сейчас переход освещен полностью.