Общество
сегодня, 11:07
В новогодние каникулы подземный переход у Нижнего парка встречал липчан полумраком
Половина ламп в переходе перегорела.
Как рассказали в мэрии Липецка, сразу после праздников «Горсвет» заменил сгоревшие лампы. Сейчас переход освещен полностью.
Комментарии (1)