Общество
367
сегодня, 11:07
1

В новогодние каникулы подземный переход у Нижнего парка встречал липчан полумраком

Половина ламп в переходе перегорела.

«В подземном переходе в районе Нижнего парка пропало освещение. Светильники на одной полоске не горят полностью, а на другой горят через один, два, очень тускло», — такое сообщение получил GOROD48 в новогодние каникулы.

photo_2026-01-10_17-00-59 (2).jpg+2026-01-13-11.05.05.jpg

photo_2026-01-10_17-00-59.jpg+2026-01-13-11.05.05.jpg

Как рассказали в мэрии Липецка, сразу после праздников «Горсвет» заменил сгоревшие лампы. Сейчас переход освещен полностью.
Комментарии (1)

смотритель зоопарка
42 минуты назад
главное мэр до этого сфоткался, а сейчас уже это не такая важная проблема)
