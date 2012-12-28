Все новости
Общество
747
51 минуту назад
8

В Липецке оштрафуют выгрузившего холодильник рядом с пустым мусорным бункером

А всего на рассмотрении в управлении экологии и природных ресурсов 66 дел о складировании крупногабаритного мусора в неположенном месте. Штрафы за это крупные — до 50 тысяч рублей.

В министерстве экологии и природных ресурсов рассказали о нарушителях, которым грозит штраф до 50 тысяч рублей, выгрузивших из багажника «ВАЗа» холодильник и оставивших его в мусорной куче. Несмотря на расположенный рядом пустой бункер для таких отходов.

o7AGXUE78O0lI7jCMQts2kpHq1hQxngZ5MkiHzQa8StnNpZM2TJf1WUP9sZUPC7B4Fz9EHqCUyh6GdPNH5KlE0xc.jpg

Произошло это еще осенью на улице Ильича, месте, которое уже засветилось подобным нарушением — липчанин выгрузил из минивена стеллаж, и оставил его в мусорной куче, вместо того, чтобы выбросить в установленный рядом бункер для крупногабаритного мусора. За что на него составили протокол по части 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф — до 50 тысяч рублей.

Владельцу «ВАЗа», который оставил холодильник рядом с пустым бункером, грозит наказание по той же статье.

«На рассмотрении сейчас находится 66 таких административных дел, в новом году все виновные лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности», — сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.
Комментарии (8)

Сначала новые
Непомерные
12 минут назад
цены за вывоз мусора да еще и штрафы вы обалдели совсем занимайтесь своими делами берите лопаты да очищайте улицы города
Ответить
Ирина
16 минут назад
В Москве я заплатила 2000 рублей за утилизацию холодильника. Никаких спец контейнеров у нас нет
Ответить
Штрафы
19 минут назад
Это самое главное в нашей области.Их становится все больше и больше.А снег не чищен с начала зимы.Кому можно выписать штраф?
Ответить
Да уж
33 минуты назад
Мух видим, а ставим капкан.
Ответить
во дела
37 минут назад
такие деньжищи за вывоз мусора платим и еще и штрафы. а место они не хотят оборудовать около бункера чтобы подъехать туда можно было? почему бункер задвинут в лесопосадку?
Ответить
УхТы
3 минуты назад
Деньжищи? На пиво больше тратишь.
Ответить
горожанин
19 минут назад
а кого накажут за мусор, разбросанный по обочине со стороны контейнера? Для крупногабаритного мусора надо не контейнер ставить, а организовать площадку, а так выбросил холодильник в контейнер и он полный.
Ответить
липчанка
13 минут назад
а кого накажут за мусор, разбросанный по обочине со стороны контейнера? Для крупногабаритного мусора надо не контейнер ставить, а организовать площадку, а так выбросил холодильник в контейнер и он полный. на данных авто нельзя было поближе подъехать к бункеру по-вашему? 2 взрослых дяди и донести смогли бы, если что, уж там холодильники кг по 40, на двоих вполне поднимаемо
Ответить
