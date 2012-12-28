Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
В Липецке оштрафуют выгрузившего холодильник рядом с пустым мусорным бункером
А всего на рассмотрении в управлении экологии и природных ресурсов 66 дел о складировании крупногабаритного мусора в неположенном месте. Штрафы за это крупные — до 50 тысяч рублей.
Произошло это еще осенью на улице Ильича, месте, которое уже засветилось подобным нарушением — липчанин выгрузил из минивена стеллаж, и оставил его в мусорной куче, вместо того, чтобы выбросить в установленный рядом бункер для крупногабаритного мусора. За что на него составили протокол по части 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф — до 50 тысяч рублей.
Владельцу «ВАЗа», который оставил холодильник рядом с пустым бункером, грозит наказание по той же статье.
«На рассмотрении сейчас находится 66 таких административных дел, в новом году все виновные лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности», — сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.
