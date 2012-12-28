В Липецке оштрафуют выгрузившего холодильник рядом с пустым мусорным бункером

А всего на рассмотрении в управлении экологии и природных ресурсов 66 дел о складировании крупногабаритного мусора в неположенном месте. Штрафы за это крупные — до 50 тысяч рублей.