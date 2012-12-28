Все новости
Общество
26
50 минут назад

Сегодня в Липецке: Крещенские морозы, старый Новый год, в городе каждый третий – карьерист

Рассказываем, как отметить сегодняшний праздник и куда сходить.

Морозы

В Липецке заметно похолодает – до 11-13 градусов мороза. День пройдёт без существенных осадков.

IMG_8527.jpg

Отключение воды

Липецкие коммунальщики пока только входят во вкус, первые плановые отключения холодной воды в 2026 году сегодня с 10:00 выпадут на долю:

- ул. Катукова, 40а, 42.
- ул. Л. Кривенкова, 5, 7.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

Свет сегодня никому отключать не планируют, впрочем, – если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Здравствуй, Новый год! Опять

Старый Новый год празднуют ближайшей ночью – с 13 на 14 января.

Появился в 1918 году в связи с тем, что Россия перешла на григорианский календарь, по которому Европы жила уже три столетия. До этого великая страна отставала ото всех даже в подсчёте дней, что сказывалось на исторических датах, праздниках и даже письмах. И в 1919 году впервые неофициально (как и сейчас) появился ещё один Новый Год.

Любопытный всё-таки праздник. Традиционный Новый год 31 декабря приходится на церковный пост, а вот старый уже не связан ни с какими ограничениями: можно пить, вволю есть и гулять – всё, как мы любим.

recept-1576-shag-4-1240x822_w.jpg

Интересно, а почему у нас не празднуют ещё более старый Новый год – в марте, ведь раньше славянские и финно-угорские племена начинали отсчёт времени с весеннего равноденствия: или самый старый Новый Год – 1 сентября, когда праздновали до указа Петра I. Словом, веселиться и поднимать тосты можно хоть круглый год – было бы желание и выдержала бы печень. Для тех, кому и этого мало, 17 февраля наступит ещё и китайский Новый Год.

Новогодний концерт

В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) есть возможность и отметить сегодняшний праздник на концерте «Старый Новый год с духовым оркестром» (12+).

Вечер посвящён и 125-летию со дня рождения Александра Цфасмана, выдающегося пианиста, композитора и дирижера, стоявшего у истоков советского джаза. Липецкий государственный духовой оркестр, главный дирижёр Василий Збаражский, и солисты филармонии представят калейдоскоп мелодий, объединяющих разные эпохи и стили.

DSC_4263.JPG

Песни исполнят наши знаменитые солисты Игорь Пронин, Ульяна Уладова, которым подыграют Сергей Терехов (фортепиано), Константин Сидоров (кларнет), Сухраб Георгиев (саксофон).

Праздничная импровизация

В 19:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) предложат ещё один вариант праздника – программу «Счастливый Старый новый год» (12+).

Постановка плейбэк-театра «Секрет». Ну как постановка.… Здесь нет чёткого прописанного сценария, а есть сплошная импровизация, где зрители делятся личными историями, а актёры и музыкант, мгновенно превращают их в сценическое представление. Что весьма трогательно и любопытно.

3hXOoA01fjaEHBtT9GesZorWGmZV6q2E-TfQbPfbHCTzJK8_Rx2A3V48MpiigbjGYDUakterqP--dRm9T2V-GNru.jpg

За музыку будет отвечать Илья Крылосов (слева), значит высокий уровено гарантирован. Фото vk.com/bezbayana48

Велосипед, паштет, самоцвет?

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут детский спектакль «Что у крокодила на обед?» (6+).

Кукольное представление по мотивам сказок Р. Киплинга про Слоненка без хобота, который отличался неугомонным любопытством.

78.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Юбилей великого автора

В 16:00 в библиотеке «Матырской» (ул. Энергостроителей, 5а) состоится литературное мероприятие «В мире героев Джека Лондона» (12+).

Посвящено 150-летию со дня рождения великого классика американской и мировой литературы Джека Лондона, одного из наиболее издаваемых в нашей стране авторов США. Полтораста лет со дня его появления на свет в Сан-Франциско в 1876 году исполнилось вчера.

o-o.jpeg

Фото www.livelib.ru

Пара фактов о писателе:

– В молодости он был очень беден, его имущество состояло из велосипеда и подарка возлюбленной – костюма, которые почти всегда находились в залоге:

– Одно время промышлял воровством устриц для калифорнийских ресторанов, грабя чужие ловушки, расставленные вдоль берега. Бросил это занятие, когда его близкого друга убили из ружья во время очередного налёта;

– Выиграл конкурс на должность почтальона с баснословной зарплатой в 40 долларов в месяц. Одним из главных залогов успеха стало наличие велосипеда. Рискнул отказаться ради карьберы писателя, хотя знакомые крутили пальцем у виска.

– Был огромным почти двухметровым мужиком, что помогло ему во времена Золотой лихорадки 1890-х добраться до приисков Аляски, путь выдерживали единицы. Золота не намыл, но собрал сюжеты для «Смока Белью», «Белого клыка» и других произведений, обессмертивших его имя;

– Заработал миллионы долларов, но растранжирил ещё больше. Перед смертью почти всё заработанное вложил в дом и ферму в Калифорнии, собирался заняться хозяйством. Ферма таинственным образом сгорела. Считается, что эта потеря ускорила его конину. Под конец жизни много пил.

– Поставил себе цель каждый день писать не менее 1000 слов и придерживался почти всю жизнь.

Новая выставка

В 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов 15/3) откроется выставка «Мир глазами художника» (12+).

Картины учеников творческой студии школы искусств имени Виктора Сорокина. Авторы – не профессиональные художники, а любители. Но очень увлечённые люди. Любовь к творчеству и объединила Любовь Глущенко, Светлану Горбачеву, Тамару Коровину, Ларису Сотникову и Людмилу Сысоеву для работы над совместной выставкой.

0A0LnFeqzoYk-IPeVHscATu6MPYsZwTvjBlr_D5_x4W7Su0uH8aXu23XOQlRaXpUgiBFZ8ESpy6U_1Jt4_1jTbOa.jpg

Фото vk.com/cgb_liplib48

Треть липчан – карьеристы

29% работающих липчан ожидают повышения наступившем году, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Среди мужчин на карьерный рост уповают 32%, среди женщин — 26%.

u334qcugauereg15zg6bc42uae4gmizh.jpg

Вырасти в должности и социальном статусе рассчитывают в основном молодые: среди людей до 36 лет таких 36%, а то время как «мудрые и опытные» от 45 лет чуть ли не в два раза реже. Но тоже нередко – 20%.

«Эженов Растиньяков» у нас в любой год немало, но по факту всегда больше «Иванов Денисовичей». Любопытно, у какого процента карьеристов сбудутся в итоге мечты о продвижении по службе?

Дорогие липчане! Если ещё не напраздновались, то сегодня можете отметить и старый Новый год. Если уже устали работать в 2026 году, то разрешаем вам немного отдохнуть. Одно должно оставаться незыблемым – новости на GOROD48. Традиции читать их в любой день время от времени на сайте изменять никак нельзя! Как обычно, ждём вас 24/7 снова и снова. До встречи!
