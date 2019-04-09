В Липецке концессионер построит два новых футбольно-волейбольных спортзала

с полами из линолеума.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета депутаты рассмотрели предложение ООО «Футбольная академия «ЛКС» о заключении концессионного соглашения о строительстве спортзалов на улицах Моршанская, 22а и Космонавтов, 11в.



Из доклада председателя департамента экономического развития мэрии Ольги Герасименко следовало, что концессионер собирается вложить в объекты, построенные из сандвич-панелей на металлическом каркасе, в 2019-2025 годах 66,9 млн рублей (из них 675 тысяч организация потратит на медийные расходы). Мэрия получит возможность использовать эти помещения в своих целях с сентября по май с 8-ми утра до 14 часов. За шесть лет казна города от ООО «Футбольная академия «ЛКС» получит 36,3 млн рублей, а в 2025 году передаст объекты на баланс городской администрации (очевидно, к тому времени ресурс игровых залов подойдет к концу, раз даже покрытие пола для игры в волейбол и футбол будет из линолеума).



Заместитель директора ООО ««Футбольная академия «ЛКС» Алексей Гречишников несколько сумбурно сообщил депутатам, что в городе есть всего два места для таких помещений, и оба они - на территориях школ Липецка, №47 и №54, «где сейчас растет трава»:



- Я гендиректор еще и строительной компании. Мы за что беремся, стараемся до ума довести. Хотим, чтобы все желающие могли себя проявить в спорте. Цель - чтобы ребенок получил в школе весь комплекс услуг. Мы получим занятия спортом для детей, а оставшееся время будем предоставлять населению на коммерческой основе. Дети из нашей академии футбола



Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова рассказала о замечаниях к проекту, которые касаются взаимоотношений концессионера и мэрии. Как бы муниципалитет не попал впросак с таким бизнес-проектом. С другой стороны, председатель городского департамента образования Александр Мочалов был за реализацию этого проекта, поскольку городу катастрофически не хватает спортивных залов.



- Мы должны поддержать этот проект, - заявил депутат Борис Бондарев.



- Однозначно поддержать! Каждый из нас был бы рад, если такой комплекс появился на нашем округе, - сказал его коллега Станислав Каменецкий.



- Все мы хотим, чтобы дети занимались футболом, ведь он положительно влияет на интеллект, - сказала вице-спикер Евдокия Бычкова. - Но дьявол кроется в мелочах. Что мы будем делать после истечения срока концессии?



- Но, получается, что наши дети будут платно заниматься спортом в послеобеденное время, ведь до обеда они учатся, - усомнился в услышанном депутат Максим Путилин.



- Что вы радуетесь-то как дети? - спросил коллег депутат Николай Быковских. - Нужно выделять бюджетные средства на такие объекты, их нужно строить. И вот появляется некий бизнес, который говорит, давайте строить такие объекты. А потом с вами как-то договоримся! Почему нам предлагают такой вариант? 66 миллионов на два помещения их сандвич-панелей это не много?



Алексей Гречишников обиделся. Мол, в Москве такие же залы строят по 80 миллионов рублей за штуку! А его организация построит каждое за 36 миллионов рублей (и тут что-то не бьется, ведь два зала по 36 миллионов - это 72 миллиона, а депутатам предложили смету на 66,9 миллиона. - Прим. GOROD48). А потом, после реализации двух пилотных проектов, Алексей Гречишников намерен застроить весь регион такими спортзалами. Заступился за строителя-футболиста и депутат Александр Попов. Мол, ничего не дорого, и даже дешево!



В итоге парламентарии дали добро мэрии на реализацию этого проекта.



P.S. По данным rusprofile.ru, ООО «Футбольная Академия «ЛКС» зарегистрирована 7 сентября 2018 года. Руководитель организации - генеральный директор Елена Гречишникова. Уставной фонд организации - 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности является «деятельность спортивных клубов».