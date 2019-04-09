Общество

сегодня, 14:35

В Липецке концессионер построит два новых футбольно-волейбольных спортзала

4 943
#концессия
1
В Липецке концессионер построит два новых футбольно-волейбольных спортзала

с полами из линолеума.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета депутаты рассмотрели предложение ООО «Футбольная академия «ЛКС» о заключении концессионного соглашения о строительстве спортзалов на улицах Моршанская, 22а и Космонавтов, 11в.

Из доклада председателя департамента экономического развития мэрии Ольги Герасименко следовало, что концессионер собирается вложить в объекты, построенные из сандвич-панелей на металлическом каркасе, в 2019-2025 годах 66,9 млн рублей (из них 675 тысяч организация потратит на медийные расходы). Мэрия получит возможность использовать эти помещения в своих целях с сентября по май с 8-ми утра до 14 часов. За шесть лет казна города от ООО «Футбольная академия «ЛКС» получит 36,3 млн рублей, а в 2025 году передаст объекты на баланс городской администрации (очевидно, к тому времени ресурс игровых залов подойдет к концу, раз даже покрытие пола для игры в волейбол и футбол будет из линолеума).

Заместитель директора ООО ««Футбольная академия «ЛКС» Алексей Гречишников несколько сумбурно сообщил депутатам, что в городе есть всего два места для таких помещений, и оба они - на территориях школ Липецка, №47 и №54, «где сейчас растет трава»:

- Я гендиректор еще и строительной компании. Мы за что беремся, стараемся до ума довести. Хотим, чтобы все желающие могли себя проявить в спорте. Цель - чтобы ребенок получил в школе весь комплекс услуг. Мы получим занятия спортом для детей, а оставшееся время будем предоставлять населению на коммерческой основе. Дети из нашей академии футбола

Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова рассказала о замечаниях к проекту, которые касаются взаимоотношений концессионера и мэрии. Как бы муниципалитет не попал впросак с таким бизнес-проектом. С другой стороны, председатель городского департамента образования Александр Мочалов был за реализацию этого проекта, поскольку городу катастрофически не хватает спортивных залов.

- Мы должны поддержать этот проект, - заявил депутат Борис Бондарев.

- Однозначно поддержать! Каждый из нас был бы рад, если такой комплекс появился на нашем округе, - сказал его коллега Станислав Каменецкий.

- Все мы хотим, чтобы дети занимались футболом, ведь он положительно влияет на интеллект, - сказала вице-спикер Евдокия Бычкова. - Но дьявол кроется в мелочах. Что мы будем делать после истечения срока концессии?

- Но, получается, что наши дети будут платно заниматься спортом в послеобеденное время, ведь до обеда они учатся, - усомнился в услышанном депутат Максим Путилин.

- Что вы радуетесь-то как дети? - спросил коллег депутат Николай Быковских. - Нужно выделять бюджетные средства на такие объекты, их нужно строить. И вот появляется некий бизнес, который говорит, давайте строить такие объекты. А потом с вами как-то договоримся! Почему нам предлагают такой вариант? 66 миллионов на два помещения их сандвич-панелей это не много?

Алексей Гречишников обиделся. Мол, в Москве такие же залы строят по 80 миллионов рублей за штуку! А его организация построит каждое за 36 миллионов рублей (и тут что-то не бьется, ведь два зала по 36 миллионов - это 72 миллиона, а депутатам предложили смету на 66,9 миллиона. - Прим. GOROD48). А потом, после реализации двух пилотных проектов, Алексей Гречишников намерен застроить весь регион такими спортзалами. Заступился за строителя-футболиста и депутат Александр Попов. Мол, ничего не дорого, и даже дешево!

В итоге парламентарии дали добро мэрии на реализацию этого проекта.

P.S. По данным rusprofile.ru, ООО «Футбольная Академия «ЛКС» зарегистрирована 7 сентября 2018 года. Руководитель организации - генеральный директор Елена Гречишникова. Уставной фонд организации - 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности является «деятельность спортивных клубов».
4 943
#концессия
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

родительница

4 минуты назад
лкс да что они могут, только статьи красивые про себя писать и комменты стирать где их песочат. их план с родителей деньги гребсти , вот и академию открыли. кто тренера то? чему они научат наших детей. академия существует уже год, где они играют? нигде. а деньги подавай. мы ушли из их школы.
ответить

матырский

10 минут назад
Как бывший футболист,поддерживаю начинание.
ответить

гарик

27 минут назад
Как они задолбали эти временные сараи строить.Ледовый дворец лучше бы достроили.Плохо и стыдно за город.Что врио хоккей не нужет.Один бадминтон да шахматы.Себя любимого тешит.А как же народные наши игры.Голосовать за него не буду
ответить

Сталин

47 минут назад
ЗРЯ - ДОБРОМ ЭТО НЕ ВЫЙДЕТ В ИТОГЕ - А ВСЁ БУДЕТ В КАРМАН ЛКС ОПЯТЬ И ГЕН.ДИРЕКТОРУ- АФЕРИСТУ Р.КУРКИНУ у которого мать "химичит " в налоговой Липецка начальником
ответить

Еще в рубрике

#Евгения Уваркина
Евгения Уваркина не приняла отставки главного архитектора Липецка

9 минут назад

Общество
Почему плитка в городе не лежит долго? Но ведь она не расчитана на езду автомобилей (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
4
Почему плитка в городе не лежит долго? Но ведь она не расчитана на езду автомобилей (ФОТО)

12 минут назад

Общество
В Ельце начались работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
#дорожные работы
В Ельце начались работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

42 минуты назад

Общество
На пляжах Липецка поставят биотуалеты
#пляж #благоустройство #тендер
16
На пляжах Липецка поставят биотуалеты

сегодня, 14:34

Общество
На улицах Липецка дежурит казачий патруль
#казаки #ДНД
43
На улицах Липецка дежурит казачий патруль

сегодня, 13:52

Общество
В Липецке наградили семейную пару, задержавшую уличного грабителя
#грабеж #награждение
13
В Липецке наградили семейную пару, задержавшую уличного грабителя

сегодня, 12:27

Общество