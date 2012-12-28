На Демократической улице в Липецке сгорела надворная постройка

Еще два пожара произошли в Усманском округе и Лебедяни.

Ранним утром на улице Демократической в Липецке сгорела надворная постройка площадью 49 квадратных метров, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.В селе Кривка Усманского округа пожар вспыхнул в жилом частном доме, но был оперативно потушен на четырех квадратных метрах — горели вещи и отделка помещения.В Лебедяни на улице Свердлова огонь повредил вещи и помещение кухни в двухквартирном доме на девяти квадратных метрах.