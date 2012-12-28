В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Липецкая вечЁрка: Сокол без газа, какие дороги отремонтируют летом, и контроль над бюджетными тратами
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
23 минуты назад
На Демократической улице в Липецке сгорела надворная постройка
Еще два пожара произошли в Усманском округе и Лебедяни.
В селе Кривка Усманского округа пожар вспыхнул в жилом частном доме, но был оперативно потушен на четырех квадратных метрах — горели вещи и отделка помещения.
В Лебедяни на улице Свердлова огонь повредил вещи и помещение кухни в двухквартирном доме на девяти квадратных метрах.
