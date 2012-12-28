24-летний липчанин обманул двоих продавцов автомобильного оборудования

Он попросил продать товар с отсрочкой, но так и не заплатил.

24-летний липчанин обманул двоих продавцов оборудования для шумоизоляции автомобилей: он попросил товар в рассрочку, но деньги так и не отдал. В отношении мужчины расследуют уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».«С начала 2025 года липчанин занимался установкой дополнительного оборудования на автомобили. На сайте объявлений он нашёл предложение о продаже запчастей для шумоизоляции и автозвука. Созвонившись с продавцами, он заключил с ними устную договорённость о покупке на длительной основе. В июне липчанин попросил продать оборудование с отсрочкой его оплаты. Но обязательство не выполнил, перестав выходить на связь. В ноябре он также поступил уже со вторым продавцом», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Потерпевшие обратились в полицию, общая сумма ущерба составила почти 90 тысяч рублей. Но одному продавцу липчанин выплатил 18 500 рублей.