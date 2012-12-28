В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Липецкая вечЁрка: Сокол без газа, какие дороги отремонтируют летом, и контроль над бюджетными тратами
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Происшествия
669
сегодня, 08:05
24-летний липчанин обманул двоих продавцов автомобильного оборудования
Он попросил продать товар с отсрочкой, но так и не заплатил.
«С начала 2025 года липчанин занимался установкой дополнительного оборудования на автомобили. На сайте объявлений он нашёл предложение о продаже запчастей для шумоизоляции и автозвука. Созвонившись с продавцами, он заключил с ними устную договорённость о покупке на длительной основе. В июне липчанин попросил продать оборудование с отсрочкой его оплаты. Но обязательство не выполнил, перестав выходить на связь. В ноябре он также поступил уже со вторым продавцом», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Потерпевшие обратились в полицию, общая сумма ущерба составила почти 90 тысяч рублей. Но одному продавцу липчанин выплатил 18 500 рублей.
0
0
2
0
2
Комментарии