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20 минут назад
Липецкая вечЁрка: новые претенденты, труп в колодце и проверка пивнушек
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 22 июля.
В центре внимания сегодня политические новости. В полку кандидатов на кресло губернатора прибыло. Представитель Аграрной партии Евгений Третьяков стал четвертым по счету кандидатом в губернаторы. Вадим Давыдов, представитель Казачьей партии Российской Федерации, стал пятым, а функционер КПРФ Сергей Токарев успел в последний момент перепрыгнуть порог муниципального фильтра. А вот кандидат от ЛДПР Александр Шерин остался за бортом губернаторской гонки: он не собрал минимальное число подписей.
Новоселы нашли в колодце труп пропавшего год назад пациента больницы. Да, в Тербунах бывает и такое…По предварительным данным, найдены останки 56-летнего жителя Тербунов, который пропал год назад из местной больницы. Дом находится неподалеку от нее. Известно, что 56-летний мужчина ушел из больницы в состоянии спутанного сознания.
Сегодня стало известно о том, что прокуроры придут в 48 липецких пивнушек. Одно заведение - бар «Бавария» на улице Стаханова, 59, уже закрыт. Кроме того, четыре пивных заведения торговой сети «Дрова», расположенные в Липецке на улицах Зегеля, Московской, Ленинградской и на площади Мира переквалифицировали свой статус из предприятий общественного питания в магазины, тем самым сменив режим работы до 21 часа (до этого «Дрова» работали до 2 часов ночи). Еще два пивных заведения сменили круглосуточный режим работы на иной: бар «Бархат» на улице Ушинского теперь закрывается в 23 часа, а бар «Барелль» на улице Белянского - в полночь.
Тем временем через мессенджеры расходится видео с жестоким нападением на женщину, при этом упоминается, что ролик снят в Липецке, в парке Фрунзе (такого в городе нет). На видео мужчина ударом в голову сбивает с ног прохожую, бьет ее ногами по голове и телу, а когда жертва обмякла - сдергивает с нее юбку и за волосы тащит в кусты. Видео пересылается в Липецке от пользователя к пользователю с предупреждением о том, что гулять по улицам города небезопасно. На самом деле запись камеры наблюдения сделана в китайском городе Далянь еще 22 июня.Там пьяный 31-летний мужчина жестоко избил случайную прохожую из-за того, что поссорился со своей девушкой.
Новоселы нашли в колодце труп пропавшего год назад пациента больницы. Да, в Тербунах бывает и такое…По предварительным данным, найдены останки 56-летнего жителя Тербунов, который пропал год назад из местной больницы. Дом находится неподалеку от нее. Известно, что 56-летний мужчина ушел из больницы в состоянии спутанного сознания.
Сегодня стало известно о том, что прокуроры придут в 48 липецких пивнушек. Одно заведение - бар «Бавария» на улице Стаханова, 59, уже закрыт. Кроме того, четыре пивных заведения торговой сети «Дрова», расположенные в Липецке на улицах Зегеля, Московской, Ленинградской и на площади Мира переквалифицировали свой статус из предприятий общественного питания в магазины, тем самым сменив режим работы до 21 часа (до этого «Дрова» работали до 2 часов ночи). Еще два пивных заведения сменили круглосуточный режим работы на иной: бар «Бархат» на улице Ушинского теперь закрывается в 23 часа, а бар «Барелль» на улице Белянского - в полночь.
Тем временем через мессенджеры расходится видео с жестоким нападением на женщину, при этом упоминается, что ролик снят в Липецке, в парке Фрунзе (такого в городе нет). На видео мужчина ударом в голову сбивает с ног прохожую, бьет ее ногами по голове и телу, а когда жертва обмякла - сдергивает с нее юбку и за волосы тащит в кусты. Видео пересылается в Липецке от пользователя к пользователю с предупреждением о том, что гулять по улицам города небезопасно. На самом деле запись камеры наблюдения сделана в китайском городе Далянь еще 22 июня.Там пьяный 31-летний мужчина жестоко избил случайную прохожую из-за того, что поссорился со своей девушкой.
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