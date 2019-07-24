Общество

26 минут назад

Фейк с избитой на улице девушкой докатился до Липецка

2 788
#фейк #нападение #побои
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Фейк с избитой на улице девушкой докатился до Липецка

Липчане пересылают друг другу видео из Китая.

Сегодня в социальных сетях липчан появилось видео жестокого избиения девушки парнем. Как указал автор ролика, нападение на женщину произошло в Липецке, в парке Фрунзе (такого в городе нет — при.ред.). На видео записан момент уличного нападения. Парень ударом в голову сбивает с ног прохожую, бьет ее ногами по голове и телу, а когда жертва обмякла - сдернул с нее юбку и за волосы потащил в кусты.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, изображенное на видео происшествия не нашло подтверждения в Липецке. Вместе с этим автор ролика в соцсети рассказал GOROD48, что это видео ему через мессенджер прислал приятель. Точное место нападения не знает ли собеседник GOROD48, ни его друг. Видео пересылается от пользователя к пользователю с посылом о том, что в Липецке в одиночку гулять по улицам небезопасно.

Как удалось выяснить GOROD48, этот же ролик гуляет по мессенджерам жителей южных регионов России. Жители Евпатории и Новороссийска верят картинке и распространяют ее среди друзей и знакомых. На самом деле ситуация имела место в китайском городе Далянь. Там 22 июня, как сообщает портал Ntdtv, пьяный мужчина жестоко избил прохожую девушку из-за того, что поссорился с возлюбленной.
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#фейк #нападение #побои
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Комментарии (2)

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ах ха ха

21 минуту назад
ине прислали сказали, что в Москве..
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КК

21 минуту назад
юные регионы? Да вы серьезно?
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