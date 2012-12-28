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Общество
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сегодня, 13:40
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Соседи по вагону поезда приняли роды у марокканки в Липецкой области
Сегодня в областной перинатальный центр поступила женщина с ребенком после родов в поезде. Девочку у нее приняли соседи по вагону — пара воронежских врачей.
«На происходящее обратили внимание соседи по вагону. По счастливому стечению обстоятельств, это была семейная пара врачей из Воронежа, направлявшаяся в отпуск — онколог Александра Казакова и травматолог Дмитрий Казаков. Они и приняли роды.
В 22:30 на свет появилась девочка. Все прошло без осложнений. На станции Липецк мама с ребенком переданы бригаде скорой помощи. Их доставили в перинатальный центр.
Новорожденная девочка здорова. Весит 2780 грамм, рост 48 см, ведет себя активно. Амара Худа выражает огромную признательность всем, принявшим участие в оказании ей помощи. В честь врача, которая приняла роды, хочет назвать дочку Александрой», — рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
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