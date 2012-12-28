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сегодня, 13:40
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Соседи по вагону поезда приняли роды у марокканки в Липецкой области

Сегодня в областной перинатальный центр поступила женщина с ребенком после родов в поезде. Девочку у нее приняли соседи по вагону — пара воронежских врачей.

24-летняя гражданка Королевства Марокко Амара Худа в этом году окончила факультет компьютерных наук Воронежского госуниверситета. 30 июля поездом Воронеж-Москва Амара отправилась в гости к подруге в Липецк. Сразу после станции «Усмань» она почувствовала небольшие боли, пошла в туалет, где у нее начались потуги. 

«На происходящее обратили внимание соседи по вагону. По счастливому стечению обстоятельств, это была семейная пара врачей из Воронежа, направлявшаяся в отпуск — онколог Александра Казакова и травматолог Дмитрий Казаков. Они и приняли роды.

В 22:30 на свет появилась девочка. Все прошло без осложнений. На станции Липецк мама с ребенком переданы бригаде скорой помощи. Их доставили в перинатальный центр. 

Новорожденная девочка здорова. Весит 2780 грамм, рост 48 см, ведет себя активно. Амара Худа выражает огромную признательность всем, принявшим участие в оказании ей помощи. В честь врача, которая приняла роды, хочет назвать дочку Александрой», — рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.

роды
железная дорога
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Судя
6 минут назад
По весу ребенок родился раньше времени.Поэтому здоровья маме и дочке.
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дотошный
42 минуты назад
интересно ржд за нового пассажира ни чего не предъявлял
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Правда
сегодня, 13:55
Александра будет россиянкой?Замечательная новость. Здоровья и благополучия девочке и её маме, а так же тем кто им помог.
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Антон
30 минут назад
по законам Марокко гражданство передается по крови. поскольку мама гражданка Марокко, то девочка при рождении получает марокканское гражданство, даже если появилась на свет в России
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русский
сегодня, 13:49
Родила гражданку России и все выплаты в комплекте
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НЕТ!
38 минут назад
Рождение на территории РФ- не означает автоматическое гражданство.
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