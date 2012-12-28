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Общество
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сегодня, 17:04
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Вторая попытка: схема движения у памятника Танкистам изменится в понедельник
Завтра подрядчик завершает укладку асфальта на месте реконструкции канализационного коллектора.
По новой схеме, полосы движения в сторону района Тракторостроителей будут полностью закрыты, а две встречные полосы в сторону памятника Танкистам — разделены на два потока.
«Это позволит оценить, как будут распределяться транспортные потоки, при необходимости оперативно внести корректировки. Прошу жителей с пониманием отнестись к временным изменениям. По возможности пользуйтесь общественным транспортом – это поможет снизить нагрузку на участок в период проведения работ», — ранее сообщал Михаил Щербаков в социальных сетях.
Первоначально схема должна была измениться утром 31 июля, но из-за дождей восстановление асфальта на месте коммунальных раскопок рядом с памятником Танкистам пришлось отложтиь.
Напомним, реконструкция канализационного коллектора начались после коммунальной аварии на 800-миллиметровой трубе 13 июля. Коррозия съела верхнюю часть коллектора, которому более 40 лет. Вскоре городские власти и «РВК-Липецк» решили реконструировать участок коллектора на три года раньше запланированного срока — оказалось, что его ресурс практически исчерпан.
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