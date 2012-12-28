17-летний курьер въехал в автомобиль

Парень получил травмы головы, бедра и руки.



В селе Подгорном Липецкого округа сегодня столкнулись 17-летний курьер на электровелосипеде и автомобиль. «Скорая» доставила парня в областную детскую больницу.«У подростка диагностированы сочетанные травмы головы, бедра и кисти. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — сообщили в Минздраве области.По предварительной информации, юноша не справился с управлением электровелосипедом.