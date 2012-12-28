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Происшествия
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34 минуты назад
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17-летний курьер въехал в автомобиль
Парень получил травмы головы, бедра и руки.
«У подростка диагностированы сочетанные травмы головы, бедра и кисти. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — сообщили в Минздраве области.
По предварительной информации, юноша не справился с управлением электровелосипедом.
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