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34 минуты назад
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17-летний курьер въехал в автомобиль

Парень получил травмы головы, бедра и руки.

В селе Подгорном Липецкого округа сегодня столкнулись 17-летний курьер на электровелосипеде и автомобиль. «Скорая» доставила парня в областную детскую больницу.

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«У подростка диагностированы сочетанные травмы головы, бедра и кисти. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — сообщили в Минздраве области. 

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По предварительной информации, юноша не справился с управлением электровелосипедом. 

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Комментарии (1)

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Любопытный липчанин
20 минут назад
Как въехал? Прямо в салон авто что ли?!
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