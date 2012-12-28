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сегодня, 12:07
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Липчанка дала отпор мошенникам: «Вы не представляете, какой это был шок!»

Надежду Стрельникову атаковали изощрёнными способами. Но женщина устояла под мощным психическим давлением и решила поделиться своим опытом с читателями GOROD48.

Пару недель назад Надежде Стрельниковой в мессенджере «МАХ» пришёл код для вступления в общедомовой чат. Ни в какую группу липчанка вступать не стала, но дело на этом не кончилось — напротив, «развод» только начался.

«Через несколько минут мне стали приходить сообщения от группы с фашистской свастикой. В первом сообщении был скриншот стартовой страницы «Госуслуг» с моим номером телефона и кодом из сообщения о вступлении в чат дома. Во втором сообщении — все мои персональные данные: паспорт, СНИЛС, ИНН, телефон и почта. В третьем сообщении — видео человека в маске с флагом Украины. В четвёртом и пятом сообщениях было написано, что они взломали мои «Госуслуги» и теперь оставят меня без денег и жилья (это всё сопровождалось отборным матом и оскорблениями). Через несколько минут мне пришло сообщение якобы от «Госуслуг» о том, что на мою страницу зашли с чужого устройства, и если это не я, то нужно позвонить по номеру, очень похожему на номер телефона «Госуслуг». Ещё через несколько минут мне пришло сообщение, что с моего аккаунта «Госуслуг» берут кредит и если это не я, то нужно позвонить по тому же номеру. Но я знаю, что у меня запрет на оформление кредитов и с «Госуслуг» кредит оформить нельзя. Ещё через несколько минут мне позвонила якобы майор полиции Ольга, но я просто положила трубку. На этом атака мошенников закончилась», — рассказала Надежда GOROD48.

Надежда хоть и испугалась, но присутствия духа не потеряла. Она зашла на «Госуслуги» и выяснила, что в её аккаунт никто, кроме неё, не заходил.

— Вы не представляете, какой это был шок! Тебя выводят из состояния равновесия! Самое главное — я никому ничего не назвала, я поняла, что меня берут на понт! — рассказала Надежда.

Женщина обратилась в полицию, но так как факта мошенничества не было, дело возбуждать не стали. Надежда же посчитала нужным рассказать о своей истории и предупредить липчан, чтобы они не теряли голову, если столкнутся с чем-то подобным.

— Не попасться на эти уловки под таким давлением было крайне нелегко. Будьте внимательны и осторожны! Проверяйте все сообщения через звонки на горячую линию «Госуслуг», банков и т. д. Ни в коем случае не называйте никому никаких кодов! — добавила Надежда.
мошенничество
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Кругом развод
18 минут назад
А меня и других соседей в таком общедомовом чате в Максе, в котором состою несколько месяцев, пытались развести тем, девушка-соседка ищет маму, которая вышла из нашего дома и потерялась
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вопросы
20 минут назад
к тем,кто отказал в полиции в возбуждении РЯДА уголовных дел,в том числе и покушение на мошенничество и распространение экстремистских материалов должны и обязаны появиться у ФСБ и прокурора города и области. нам нужны такие охранители права?
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Тепло
48 минут назад
Один в один мой вариант .Но я очень испугалась , хорошр , что дочь была рядом сменила все пароли .Ввзвпли полицию , зафиксировали все , так как мало - кредит какой оформят и т д .Это конечно ужасно
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Вован
сегодня, 14:00
Прислали приглашение в чат дома,посмотрел,а в этом чате один человек-Я,и себя же приглашаю))))Сегодня звонили с МТС сервис-предлогали другой тариф,а его коллега предлагал ещё скидки,слово не давали сказать,повесил трубку!Будьте повнимательней!!!!
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Настройки в МАКСе
сегодня, 13:52
Надо сразу ставить прием сообщений только из списка контактов.
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Правда
сегодня, 13:04
Разводка с «Чат дома» активно используется мошенниками. После моего вопроса : « Какого дома?», общение заканчивается. Только один раз написали мой адрес дома, но это частный дом в деревне. В общем они плохо подготовились.
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Гость
сегодня, 13:40
Присылали приглашение в общедомовой чат, на мой вопрос - с какой квартиры приглашение закончилось
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Житель города
сегодня, 13:03
откуда у мошенников СНИЛС, паспортные данные и тд?
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А
сегодня, 13:19
Из ресурсоснабжающих организаций. Когда показания счётчиков передаёте, они вам говорят, что могут использовать ваши персональные данные, но не говорят с какой целью.
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Липчанин
сегодня, 13:14
Из слитых баз гос.структур
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реалист
сегодня, 13:00
предупреждали тыщу раз но увы
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Лисичка
сегодня, 12:51
Спасибо Надежда, что рассказали об их уловках. И правда, как они заморочились.
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Надо заблокировать
сегодня, 12:48
Этот мессенджер.
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Липчанин
сегодня, 13:05
И макс тоже, там еще больше мошенников
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