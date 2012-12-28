Липчанка дала отпор мошенникам: «Вы не представляете, какой это был шок!»

Надежду Стрельникову атаковали изощрёнными способами. Но женщина устояла под мощным психическим давлением и решила поделиться своим опытом с читателями GOROD48.

Пару недель назад Надежде Стрельниковой в мессенджере «МАХ» пришёл код для вступления в общедомовой чат. Ни в какую группу липчанка вступать не стала, но дело на этом не кончилось — напротив, «развод» только начался.«Через несколько минут мне стали приходить сообщения от группы с фашистской свастикой. В первом сообщении был скриншот стартовой страницы «Госуслуг» с моим номером телефона и кодом из сообщения о вступлении в чат дома. Во втором сообщении — все мои персональные данные: паспорт, СНИЛС, ИНН, телефон и почта. В третьем сообщении — видео человека в маске с флагом Украины. В четвёртом и пятом сообщениях было написано, что они взломали мои «Госуслуги» и теперь оставят меня без денег и жилья (это всё сопровождалось отборным матом и оскорблениями). Через несколько минут мне пришло сообщение якобы от «Госуслуг» о том, что на мою страницу зашли с чужого устройства, и если это не я, то нужно позвонить по номеру, очень похожему на номер телефона «Госуслуг». Ещё через несколько минут мне пришло сообщение, что с моего аккаунта «Госуслуг» берут кредит и если это не я, то нужно позвонить по тому же номеру. Но я знаю, что у меня запрет на оформление кредитов и с «Госуслуг» кредит оформить нельзя. Ещё через несколько минут мне позвонила якобы майор полиции Ольга, но я просто положила трубку. На этом атака мошенников закончилась», — рассказала Надежда GOROD48.Надежда хоть и испугалась, но присутствия духа не потеряла. Она зашла на «Госуслуги» и выяснила, что в её аккаунт никто, кроме неё, не заходил.— Вы не представляете, какой это был шок! Тебя выводят из состояния равновесия! Самое главное — я никому ничего не назвала, я поняла, что меня берут на понт! — рассказала Надежда.Женщина обратилась в полицию, но так как факта мошенничества не было, дело возбуждать не стали. Надежда же посчитала нужным рассказать о своей истории и предупредить липчан, чтобы они не теряли голову, если столкнутся с чем-то подобным.— Не попасться на эти уловки под таким давлением было крайне нелегко. Будьте внимательны и осторожны! Проверяйте все сообщения через звонки на горячую линию «Госуслуг», банков и т. д. Ни в коем случае не называйте никому никаких кодов! — добавила Надежда.