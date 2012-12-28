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Акватория реки Воронеж возле Зеленого острова и Петровского моста закрывается для лодок и пловцов
Общество
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сегодня, 17:12
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Акватория реки Воронеж возле Зеленого острова и Петровского моста закрывается для лодок и пловцов
Но только на семь с половиной часов 1 августа.
«В связи с проведением соревнований, с 07:30 до 15:00 будет действовать временное ограничение на выход маломерных судов, плавание и нахождение на воде всех лиц, не принимающих участие в соревнованиях. Ограничение вводится в границах акватории реки Воронеж — от Петровского моста вдоль Зелёного острова до улицы Маяковского», — сообщили в областном управлении МЧС.
Напомним, завтра на время соревнований перекрывается несколько городских улиц и дорог. Изменятся схемы движения общественного транспорта.
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