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Происшествия
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сегодня, 09:35
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Браконьера застали с поличным и началась погоня: сети с рыбой он выбросил в воду по дороге
Инспекторы охотнадзора его задержали, а рыбу выпустили в реку.
По данным следствия, липчанин установил на ночь в границах природного зоологического заказника «Яманский» 250 метров сетей.
Утром он вернулся за уловом, но его застали с поличным сотрудники ОБУ «Дирекция зоологических заказников и охотнадзора» — в момент, когда браконьер грузил сети с живой рыбой в багажник автомобиля.
«Желая избежать ответственности, обвиняемый пытался скрыться на машине, а когда ему это не удалось, поспешно выбросил добытую рыбу и сети в русло реки. Государственные инспекторы охотнадзора его задержали, а рыба была возвращена в естественную среду обитания», — сообщает прокуратура Липецкой области.
Теперь липчанину грозит до двух лет лишения свободы.
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