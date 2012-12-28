Браконьера застали с поличным и началась погоня: сети с рыбой он выбросил в воду по дороге

Инспекторы охотнадзора его задержали, а рыбу выпустили в реку.

Прокурор Липецкого района направил в суд уголовное дело 57-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов в особо охраняемой природной территории в период нереста (п. «в, г» ч. 1 ст. 256 УК РФ). В мае этого года он ловил рыбу сетями в реке Воронеж у села Крутогорье.По данным следствия, липчанин установил на ночь в границах природного зоологического заказника «Яманский» 250 метров сетей.Утром он вернулся за уловом, но его застали с поличным сотрудники ОБУ «Дирекция зоологических заказников и охотнадзора» — в момент, когда браконьер грузил сети с живой рыбой в багажник автомобиля.«Желая избежать ответственности, обвиняемый пытался скрыться на машине, а когда ему это не удалось, поспешно выбросил добытую рыбу и сети в русло реки. Государственные инспекторы охотнадзора его задержали, а рыба была возвращена в естественную среду обитания», — сообщает прокуратура Липецкой области.Теперь липчанину грозит до двух лет лишения свободы.