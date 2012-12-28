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сегодня, 09:35
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Браконьера застали с поличным и началась погоня: сети с рыбой он выбросил в воду по дороге

Инспекторы охотнадзора его задержали, а рыбу выпустили в реку.

Прокурор Липецкого района направил в суд уголовное дело 57-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов в особо охраняемой природной территории в период нереста (п. «в, г» ч. 1 ст. 256 УК РФ). В мае этого года он ловил рыбу сетями в реке Воронеж у села Крутогорье. 

По данным следствия, липчанин установил на ночь в границах природного зоологического заказника «Яманский» 250 метров сетей. 

Утром он вернулся за уловом, но его застали с поличным сотрудники ОБУ «Дирекция зоологических заказников и охотнадзора» — в момент, когда браконьер грузил сети с живой рыбой в багажник автомобиля.

«Желая избежать ответственности, обвиняемый пытался скрыться на машине, а когда ему это не удалось, поспешно выбросил добытую рыбу и сети в русло реки. Государственные инспекторы охотнадзора его задержали, а рыба была возвращена в естественную среду обитания», — сообщает прокуратура Липецкой области. 

Теперь липчанину грозит до двух лет лишения свободы.

браконьерство
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Да уж
сегодня, 12:24
Кругом одна показуха! Злостного браконьера поймали! А сколько куманьков не поймали??? Или им можно?
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Безнадега
сегодня, 12:19
А у нас в Грязинском районе борьба с аквалангистами, силами жителей и рыбаков. "Цедят" без божно, как лед сходит. Звонить, пустая трата времени. Пробовали, не едут.
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Рыбу
сегодня, 11:31
... из сетей, которые простояли ночь, лежали в багажнике автомобиля, были выброшены в реку, затем опять вытащены отпустили в "естественную среду обитания". Вы серьёзно?
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я в моменте
сегодня, 11:42
и так семь раз а сети были высушены и отправлены на рынок
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Гость2
сегодня, 10:07
Поймали одного и гордиться а то.вся.река в сетях это они не видят по утрам проезжая через мост Сокольский по тамбовки не боязнь с лодки проверяют сети вот так работают инспектора.
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городовой
сегодня, 10:59
Вы догадываетесь чьи сети??))), вас могут признать иноагентом.....
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Сселки
сегодня, 10:05
Когда же у нас на речке в районе села старого русла наведут порядок вся река в сетях.а некоторые голодные с острагой в темноте плавают и бьют рыбу а сетями вылавливают даже.мелочь для корма кур.
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липецк1
сегодня, 09:53
...возрост ...работу не найти ...пенсии нет ...а жрать охото
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Тётя Мотя
сегодня, 10:44
Работы полно,халява всегда вкусней,даже если эта халява уксус.
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