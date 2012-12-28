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Происшествия
1992
сегодня, 16:46
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Пропавшего пенсионера добровольцы «ЛизаАлерт» нашли в поле у Цемзавода
Мужчину искали неделю.
На верный путь их натолкнуло свидетельство работников базы возле цементного завода: они вспомнили пожилого мужчину, который прошёл за ангары и исчез из вида. Предположение подтвердили записи камер наблюдения — на них был Владимир Двуреченский. Поиски сосредоточились вокруг цемзавода.
Добровольцы обследовали кустарники, высокую траву, лесополосу. Проверили железнодорожный переход, а затем пошли поисковой цепью через большое поле.
«Это решение оказалось самым важным, — рассказывается в посте отряда «Лиза Алерт». —Среди высокой травы заметили лежащего человека. Это был Владимир Петрович. Пожилой мужчина находился в тяжёлом состоянии: истощённый, с признаками переохлаждения, почти не реагировал на происходящее. Добровольцы укрыли его спасательным одеялом, смачивали губы водой, контролировали состояние и оставались рядом до прибытия скорой помощи и МЧС. Ответить на вопросы пожилой мужчина не мог, только иногда моргал в ответ. Из-за высокой насыпи эвакуировать Владимира Петровича самостоятельно было невозможно. После осмотра медиками сотрудники МЧС перенесли его к автомобилю скорой помощи».
По сведениям отрада, Владимир Двуреченский находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
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