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1992
сегодня, 16:46
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Пропавшего пенсионера добровольцы «ЛизаАлерт» нашли в поле у Цемзавода

Мужчину искали неделю.

Пропавшего 22 июля в Липецке 67-летнего Владимира Двуреченского нашли спустя неделю в поле у Цемзавода. От том, как волонтеры нашли пенсионера, рассказали в паблике липецкого подразделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

На верный путь их натолкнуло свидетельство работников базы возле цементного завода: они вспомнили пожилого мужчину, который прошёл за ангары и исчез из вида. Предположение подтвердили записи камер наблюдения — на них был Владимир Двуреченский.  Поиски сосредоточились вокруг цемзавода.
Добровольцы обследовали кустарники, высокую траву, лесополосу. Проверили  железнодорожный переход, а затем пошли поисковой цепью через большое поле.

«Это решение оказалось самым важным, — рассказывается в посте отряда «Лиза Алерт». —Среди высокой травы заметили лежащего человека. Это был Владимир Петрович. Пожилой мужчина находился в тяжёлом состоянии: истощённый, с признаками переохлаждения, почти не реагировал на происходящее. Добровольцы укрыли его спасательным одеялом, смачивали губы водой, контролировали состояние и оставались рядом до прибытия скорой помощи и МЧС. Ответить на вопросы пожилой мужчина не мог, только иногда моргал в ответ. Из-за высокой насыпи эвакуировать Владимира Петровича самостоятельно было невозможно. После осмотра медиками сотрудники МЧС перенесли его к автомобилю скорой помощи».

По сведениям отрада, Владимир Двуреченский находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
пропавшие без вести
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Комментарии (4)

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Александр Н.
сегодня, 17:58
Спасибо неравнодушным людям.
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Игорь
сегодня, 17:32
Молодцы добровольцы!! Честь им и хвала!!!
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555
сегодня, 17:23
а камер понавешали, все столбы как новогодние ёлки, пенсионера неделю искали.
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МИЗАНТРОП
14 минут назад
так ими нужно уметь пользоваться, и кому то просмотреть весь материал, а не кому! везде оптимизация
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