На глазах изумленной публики: водитель проехал на красный прямо перед патрульным автомобилей
Виновник гибели 16-летнего парня выплатит его родителям миллион и проведет полтора года в колонии-поселении
Обвиняемый в организации убийств москвичей за квартиры получил в Липецке 20 лет строгого режима
Терракотовая и розовая сетки: облизбирком утвердил формы бюллетеней для сентябрьских выборов
Происшествия
1638
сегодня, 09:52
4
На Елецком шоссе столкнулись «Шкода» и автобус
В аварии пострадал водитель легкового автомобиля.
Вчера автоиспекторы зарегистрировали еще 24 столкновения, эти аварии обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7538 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пять водителей, за неиспользование ремней безопасности — 506.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 7249 случаев выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщает Госавтоинспекция.
1
1
4
3
4
Комментарии (4)