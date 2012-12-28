На Елецком шоссе столкнулись «Шкода» и автобус

В аварии пострадал водитель легкового автомобиля.



30 июля на дорогах области пострадал один человек — 29-летний водитель автомобиля «Шкода». В пять вечера на Елецком шоссе столкнулись его машина и автобуса под управлением 30-летнего мужчины. Водитель «Шкоды» получил травму.Вчера автоиспекторы зарегистрировали еще 24 столкновения, эти аварии обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7538 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пять водителей, за неиспользование ремней безопасности — 506.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 7249 случаев выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщает Госавтоинспекция.