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сегодня, 09:52
4

На Елецком шоссе столкнулись «Шкода» и автобус

В аварии пострадал водитель легкового автомобиля.

30 июля на дорогах области пострадал один человек — 29-летний водитель автомобиля «Шкода». В пять вечера на Елецком шоссе столкнулись его машина и автобуса под управлением 30-летнего мужчины. Водитель «Шкоды» получил травму.

Вчера автоиспекторы зарегистрировали еще 24 столкновения, эти аварии обошлись без пострадавших. 

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7538 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пять водителей, за неиспользование ремней безопасности — 506.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 7249 случаев выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщает Госавтоинспекция.

авария
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Комментарии (4)

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Неравнодушному
сегодня, 12:17
"проплетётесь" 50 км/ч вместо 60 и что, не успеете куда-то что ли?
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Анатолий
сегодня, 12:52
а что 50??? лучше 5 км/ч или 3 км/ч, что, не успеете куда-то что ли?
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Наверно,
сегодня, 10:40
хорошо бы если навели бы порядок с превышающими скорость. Чтобы никто быстрее 50 км/ч не ездил по населённым пунктам. А пристегнулся-непристегнулся и тд и тп -- это ерунда.
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Неравнодушный горожанин
сегодня, 11:48
Так себе идея. Ведь ограничение в 60 км/ч в свое время было введено не просто так, это результат компромисса между скоростью и безопасностью. Внутри дворов, рядом со школой и т.д. - правильная идея (но она уже реализована), а по многополосной дороге "плестись" 50 км/ч явный перебор.
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