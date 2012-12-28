На трех улицах Липецка отключат холодную воду

1 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения в двух районах по адресам: улица Кривенкова, 7, улица Звездная, 4/1 – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в компании.