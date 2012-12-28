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1619
сегодня, 11:43
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Снятие ограничений на заправках: люди стали добрее, появился оптимизм

Сегодня в Липецкой области отменена чётно-нечётная схема отпуска бензина. Мы побывали на нескольких АЗС, чтобы посмотреть, есть ли очереди за бензином, и поговорить с водителями и заправщиками о том, как они пережили топливный кризис.

Первое наблюдение: на дорогах перед заправками пропали «хвосты».

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Например, на заправке «Лукойл» после моста на улице Терешковой очередь отсутствовала, а бензин всех марок был. Хотя во время кризиса эта АЗС могла не работать по несколько дней или отпускать только дизель.

Липчанин Виктор рассказал нам, что залил здесь 32 литра, хотя раньше заправки «Лукойла» отпускали не более 20. Оказалось, что лимит вырос вдвое. И бензин здесь не кончился со вчерашнего вечера, притом что заправка работает круглосуточно.

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— Бензина стало больше, хотя и сейчас иногда приходится поездить, чтобы найти 95-й. Очереди короче. А после отмены заправки по автомобильным номерам стало проще. С чётно-нечётной системой было неудобно. И до сих пор не зальёшь бензин для техники, — сказал Виктор.

На АЗС рассказали, что водители по-прежнему заправляются впрок: на кассе могут оплатить 20 литров, а в бак входит от силы 4–6 литров. «А вдруг завтра не будет, бак нужен полный», — так говорили запасливые водители, отстоявшие при этом в очереди по часу и больше. Редко кто приезжал с пустым баком — человека 3–4 за смену.

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А вот на заправке «Роснефти» у перекрёстка улиц Гагарина и Титова липчанка Мария рассказала, что заправляется до краёв только перед дальней поездкой. В обычные дни может и до моргающей лампочки ездить — всем бы такие нервы! В очереди к АЗС она простояла сегодня целых десять минут, но согласилась, что по сравнению с недавними временами это очередью уже не назовёшь.

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— На днях ещё приходилось поискать заправку с 95-м, сейчас уже проще, — поделилась своими наблюдениями Мария.

У операторов АЗС свои наблюдения: водители стали спокойнее. Некоторые выпрашивали заветное топливо не в свой день, а когда получали отказ, срывали зло на заправщицах. Что касается очередей, то, по наблюдениям операторов, они уменьшились за несколько дней до отмены ограничений. И связывают они это с появлением топлива на других заправках.

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— Некоторые рассказывали, что раньше заправлялись на заправках других компаний, но из-за дефицита выбрали нас. Сейчас видно, что закрытых АЗС гораздо меньше. Но скучать не приходится: люди продолжают ехать к нам. Тем более у нас заправляют спецтранспорт, — сказали девушки.

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На заправках с более дорогим бензином и раньше не наблюдался ажиотаж. Но и на них он становится дешевле

Необычно свободно сегодня и на заправке «Газпром» на улице Катукова. Здесь также отметили, что клиенты стали спокойнее после отмены ограничений. И просто рассыпались в благодарностях волонтёрам — именно они принимали на себя возмущение водителей и помогали операторам и днём, и ночью.

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На этой АЗС, как и на остальных, бензин в канистры не наливают. Ограничение снималось, но совсем ненадолго.

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— До нас довели строгий запрет на отпуск бензина в канистры. И если мы видим, что кто-то пытается залить топливо мимо бензобака, вынуждены пресекать. Сколько это продлится? Мы не знаем. Запрет могут снять в любой момент. Тем более что до кризиса таких жёстких ограничений не было. Ажиотаж спал, может, уже завтра всё станет ещё лучше, — с оптимизмом смотрят в будущее операторы.

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Хотя некоторые марки топлива и сейчас есть не везде
АЗС
бензин
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 13:34
Вечером бензина нет, 95-м не заправится, 92-й тоже ещё поискать нужно,98-й просто не существует
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где 100й
сегодня, 13:18
АИ-100 кто нибудь видел в городе, скажите он вобще существует? чем свой порш заправлять? на роснефти 92м?
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Антуан
сегодня, 13:32
На московской Роснефть есть почти всегда
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Дед
сегодня, 12:48
Цель была достигнута !
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оптимист
сегодня, 12:23
сегодня 1 апреля?!
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Антуан
сегодня, 12:23
Стало лучше
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Идиот
сегодня, 12:22
Скажите,а какая разница лью я в канистру,или бензобак.Вас что жаба душит,что у Вас нет канистры.
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Светлана
сегодня, 12:08
ЛТК- странные заправки. Зачем и кому они нужны совершенно не понятно.
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новый русский
сегодня, 12:51
чтобы не стоять не ждать вот и весь ответ Света
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Липчанин
сегодня, 12:34
Я в них в канистру для тримера 92-й бензин заправлял по 135 руб/л
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Не едрос
сегодня, 12:07
Тогда не отключайте электричество,чтобы мне не нужен был бензогенератор.И пускай всё зарастет бурьяном,если я не могу заправить триммер.Или мне на нём прискакать.Эх не дальновидные у руля.
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не молодой
сегодня, 12:25
Хорошо сказано, хоть посмеялся)
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реалист
сегодня, 12:07
чтобы поднять свой рейтинг сначала надо запретить а потом разрешить все это увы знакомо
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