Снятие ограничений на заправках: люди стали добрее, появился оптимизм

Сегодня в Липецкой области отменена чётно-нечётная схема отпуска бензина. Мы побывали на нескольких АЗС, чтобы посмотреть, есть ли очереди за бензином, и поговорить с водителями и заправщиками о том, как они пережили топливный кризис.

Первое наблюдение: на дорогах перед заправками пропали «хвосты».Например, на заправке «Лукойл» после моста на улице Терешковой очередь отсутствовала, а бензин всех марок был. Хотя во время кризиса эта АЗС могла не работать по несколько дней или отпускать только дизель.Липчанин Виктор рассказал нам, что залил здесь 32 литра, хотя раньше заправки «Лукойла» отпускали не более 20. Оказалось, что лимит вырос вдвое. И бензин здесь не кончился со вчерашнего вечера, притом что заправка работает круглосуточно.— Бензина стало больше, хотя и сейчас иногда приходится поездить, чтобы найти 95-й. Очереди короче. А после отмены заправки по автомобильным номерам стало проще. С чётно-нечётной системой было неудобно. И до сих пор не зальёшь бензин для техники, — сказал Виктор.На АЗС рассказали, что водители по-прежнему заправляются впрок: на кассе могут оплатить 20 литров, а в бак входит от силы 4–6 литров. «А вдруг завтра не будет, бак нужен полный», — так говорили запасливые водители, отстоявшие при этом в очереди по часу и больше. Редко кто приезжал с пустым баком — человека 3–4 за смену.А вот на заправке «Роснефти» у перекрёстка улиц Гагарина и Титова липчанка Мария рассказала, что заправляется до краёв только перед дальней поездкой. В обычные дни может и до моргающей лампочки ездить — всем бы такие нервы! В очереди к АЗС она простояла сегодня целых десять минут, но согласилась, что по сравнению с недавними временами это очередью уже не назовёшь.— На днях ещё приходилось поискать заправку с 95-м, сейчас уже проще, — поделилась своими наблюдениями Мария.У операторов АЗС свои наблюдения: водители стали спокойнее. Некоторые выпрашивали заветное топливо не в свой день, а когда получали отказ, срывали зло на заправщицах. Что касается очередей, то, по наблюдениям операторов, они уменьшились за несколько дней до отмены ограничений. И связывают они это с появлением топлива на других заправках.— Некоторые рассказывали, что раньше заправлялись на заправках других компаний, но из-за дефицита выбрали нас. Сейчас видно, что закрытых АЗС гораздо меньше. Но скучать не приходится: люди продолжают ехать к нам. Тем более у нас заправляют спецтранспорт, — сказали девушки.Необычно свободно сегодня и на заправке «Газпром» на улице Катукова. Здесь также отметили, что клиенты стали спокойнее после отмены ограничений. И просто рассыпались в благодарностях волонтёрам — именно они принимали на себя возмущение водителей и помогали операторам и днём, и ночью.На этой АЗС, как и на остальных, бензин в канистры не наливают. Ограничение снималось, но совсем ненадолго.— До нас довели строгий запрет на отпуск бензина в канистры. И если мы видим, что кто-то пытается залить топливо мимо бензобака, вынуждены пресекать. Сколько это продлится? Мы не знаем. Запрет могут снять в любой момент. Тем более что до кризиса таких жёстких ограничений не было. Ажиотаж спал, может, уже завтра всё станет ещё лучше, — с оптимизмом смотрят в будущее операторы.