Виновник гибели 16-летнего парня выплатит его родителям миллион и проведет полтора года в колонии-поселении
Виновник гибели 16-летнего парня выплатит его родителям миллион и проведет полтора года в колонии-поселении
На глазах изумленной публики: водитель проехал на красный прямо перед патрульным автомобилей
Происшествия
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11 минут назад
В Липецке ночью горел продовольственный магазин
Пламя тушили четыре расчета пожарной охраны.
Четыре расчета пожарной охраны с автолестницей потушили очаг возгорания на одном квадратном метре. Огонь повредил морозильную камеру.
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