В Липецке ночью горел продовольственный магазин

Пламя тушили четыре расчета пожарной охраны.

Около половины второго ночи в Липецке на Универсальном проезде начался пожар в магазине продовольственных товаров «Доброцен», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Четыре расчета пожарной охраны с автолестницей потушили очаг возгорания на одном квадратном метре. Огонь повредил морозильную камеру.