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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: могут ли наказать за перекуры на работе, конец топливному кризису?

Нас ждёт важное изменение на автозаправках и открытие сразу трёх новых выставок.

Дождь выплакал всё

Днём в Липецке станет чуть теплее, чем в последние дни – от +24 до +26 градусов, но самое главное – наконец-то сутки пройдут без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Водопьянова, 37, 39, 41;
- ул. М.И. Неделина, 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63.
- ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
- ул. Смургиса, 3а, 4, 8, 9, 12;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6;
- пл. Победы, 3;
- пр-т Победы, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Гагарина, 47;
- ул. Семашко, 5, 8, 8а 10, 10/2;
ул. Моршанская д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18;
- ул. Физкультурная;
- ул. Юношеская, 5, 7, 8, 9, 13, 18, 28, 44б, 44г, 50, 51, 52, 71, 75;
- пер. Рудный, 17;
- Садоводчество «Горняк», 205, 238, 401, 402, 408, 530, 541, 568, 1291, 1416, 1440, 1463, 1465, 1474, 1626, 1817, 1830;
- Садоводчество «Горняк 1», 1430, 1551, 1822;
- Садоводчество «Спутник», 5, 7, 8, 9, 13, 18, 28, 50, 51, 52, 71, 75, 96, 102.

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Пробки

Заблаговременно узнать о заторах на дороге и избежать пробок поможет приложение. Оно же в режиме on-line укажет на автозапроавки, на которых имеется в продаже топливо.


Бензина хоть залейся?

С сегодняшнего дня в Липецкой области отменяется чётно-нечётная система заправки автомобилей. Заливать топливо в бак снова могут все желающие по мере необходимости.

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Многие отмечают значительное улучшение ситуации с бензином: его стало больше, чем в последние недели, цены растут, но уже не так стремительно. Вы согласны с этим? Напишите в комментариях.

На свежем воздухе

По пятницам гулянья начинаются в парках и общественных пространствах. Ниже расписание на сегодня на графике от мэрии Липецка.

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Здоровый микрорайон

В 18:00 на стадионе возле школы №29 (ул. Политехническая, 29) начнётся спортивный фестиваль «Здоровый микрорайон» (0+).

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Гостей ждёт спортивный квест, концертная программа, интерактивные площадки, призы и подарки. Мероприятие при поддержке благотворительного фонда «Милосердие».

Самый известный художник

В 17:00 в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) торжественно отроется новая выставка «Виктор Сорокин. Место жизни» (6+).

Посвящена творчеству самого известного липецкого художника Виктора Сорокина (1912 – 2001), которого уже четверть века нет с нами. Картины Мастера, которого ещё при жизни называли классиком.

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Фото vk.ru/nazarov.gallery

Волшебные миры

В 17:00 музей в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) тоже состоится открытие выставки «Волшебный мир Татьяны Кузнецовой» (12+).

Мистические, трагические и пронзительные сюжеты на тему Н.Гоголя, М.Булгакова, А. Врубеля. Художница работала в Липецком драматическом театре, выставлялась в Москве, снискала популярность.

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Фото vk.ru/kultura_lip

Куль, да рогожа

В 17:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) откроют выставку «Куль, да рогожа – вот и вся одёжа» (6+).

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Фото /vk.ru/likm48

Мода наших прадедушек и прабабушек. Организаторы собрали всё самое интересное: от домотканой одежды и керамики до рукописей сказок. На открытии наградят победителей Интернет-викторины на знание русских сказок, которую целую неделю проводили в Сети.

Выставка продлится до 8 августа.

Антистресс

В 17:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) состоится очередное занятие клуба «Наука антистресса» (12+).

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Евгения Цехош

Практикующий психолог Евгения Цехош поможет развить навыки общения, учиться лучше понимать себя и окружающих, а также тренировать креативное мышление с помощью интересных упражнений, психологических игр и творческих заданий

Участие бесплатное

Минздрав предупреждает: перекур может нести последствия

Сервис hh.ru напомнил липчанам, что работодатель имеет законное право наказать своих подчинённых за курение в рабочее время.

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– Трудовое законодательство не предусматривает предоставление работникам дополнительных перерывов для перекура, – прокомментировал юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов, – Работник вправе использовать для этого обязательный перерыв для отдыха и питания, предусмотренный ст. 108 Трудового кодекса РФ. Отсутствие работника на рабочем месте в рабочее время может стать основанием для применения к нему мер дисциплинарной ответственности. На уровне локальных актов работодатель может установить дополнительные перерывы, однако они должны быть предоставлены всем работникам, независимо от их отношения к курению, в противном случае у остальных работников могут возникнуть претензии к работодателю за необоснованное преимущество для курящих работников.

Дорогие липчане! Провожаем июль, впереди лишь один заключительный месяц лета. Лента новостей крутится в бешеном темпе, за многими событиями нужно уследить, что было бы весьма непросто, если бы не «компас» в виде GOROD48. Мы работаем 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (1)

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48 минут назад
Сейчас вместо перекуров парят вейпы прямо на рабочем месте.
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