Виновник гибели 16-летнего парня выплатит его родителям миллион и проведет полтора года в колонии-поселении
Виновник гибели 16-летнего парня выплатит его родителям миллион и проведет полтора года в колонии-поселении
На глазах изумленной публики: водитель проехал на красный прямо перед патрульным автомобилей
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: могут ли наказать за перекуры на работе, конец топливному кризису?
Нас ждёт важное изменение на автозаправках и открытие сразу трёх новых выставок.
Днём в Липецке станет чуть теплее, чем в последние дни – от +24 до +26 градусов, но самое главное – наконец-то сутки пройдут без существенных осадков.
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Водопьянова, 37, 39, 41;
- ул. М.И. Неделина, 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63.
- ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42;
- ул. Смургиса, 3а, 4, 8, 9, 12;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6;
- пл. Победы, 3;
- пр-т Победы, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Гагарина, 47;
- ул. Семашко, 5, 8, 8а 10, 10/2;
ул. Моршанская д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18;
- ул. Физкультурная;
- ул. Юношеская, 5, 7, 8, 9, 13, 18, 28, 44б, 44г, 50, 51, 52, 71, 75;
- пер. Рудный, 17;
- Садоводчество «Горняк», 205, 238, 401, 402, 408, 530, 541, 568, 1291, 1416, 1440, 1463, 1465, 1474, 1626, 1817, 1830;
- Садоводчество «Горняк 1», 1430, 1551, 1822;
- Садоводчество «Спутник», 5, 7, 8, 9, 13, 18, 28, 50, 51, 52, 71, 75, 96, 102.
Пробки
Заблаговременно узнать о заторах на дороге и избежать пробок поможет приложение. Оно же в режиме on-line укажет на автозапроавки, на которых имеется в продаже топливо.
Бензина хоть залейся?
С сегодняшнего дня в Липецкой области отменяется чётно-нечётная система заправки автомобилей. Заливать топливо в бак снова могут все желающие по мере необходимости.
Многие отмечают значительное улучшение ситуации с бензином: его стало больше, чем в последние недели, цены растут, но уже не так стремительно. Вы согласны с этим? Напишите в комментариях.
На свежем воздухе
По пятницам гулянья начинаются в парках и общественных пространствах. Ниже расписание на сегодня на графике от мэрии Липецка.
Здоровый микрорайон
В 18:00 на стадионе возле школы №29 (ул. Политехническая, 29) начнётся спортивный фестиваль «Здоровый микрорайон» (0+).
Гостей ждёт спортивный квест, концертная программа, интерактивные площадки, призы и подарки. Мероприятие при поддержке благотворительного фонда «Милосердие».
Самый известный художник
В 17:00 в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) торжественно отроется новая выставка «Виктор Сорокин. Место жизни» (6+).
Посвящена творчеству самого известного липецкого художника Виктора Сорокина (1912 – 2001), которого уже четверть века нет с нами. Картины Мастера, которого ещё при жизни называли классиком.
Фото vk.ru/nazarov.gallery
Волшебные миры
В 17:00 музей в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) тоже состоится открытие выставки «Волшебный мир Татьяны Кузнецовой» (12+).
Мистические, трагические и пронзительные сюжеты на тему Н.Гоголя, М.Булгакова, А. Врубеля. Художница работала в Липецком драматическом театре, выставлялась в Москве, снискала популярность.
Фото vk.ru/kultura_lip
Куль, да рогожа
В 17:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) откроют выставку «Куль, да рогожа – вот и вся одёжа» (6+).
Фото /vk.ru/likm48
Мода наших прадедушек и прабабушек. Организаторы собрали всё самое интересное: от домотканой одежды и керамики до рукописей сказок. На открытии наградят победителей Интернет-викторины на знание русских сказок, которую целую неделю проводили в Сети.
Выставка продлится до 8 августа.
Антистресс
В 17:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) состоится очередное занятие клуба «Наука антистресса» (12+).
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Практикующий психолог Евгения Цехош поможет развить навыки общения, учиться лучше понимать себя и окружающих, а также тренировать креативное мышление с помощью интересных упражнений, психологических игр и творческих заданий
Участие бесплатное
Минздрав предупреждает: перекур может нести последствия
Сервис hh.ru напомнил липчанам, что работодатель имеет законное право наказать своих подчинённых за курение в рабочее время.
– Трудовое законодательство не предусматривает предоставление работникам дополнительных перерывов для перекура, – прокомментировал юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов, – Работник вправе использовать для этого обязательный перерыв для отдыха и питания, предусмотренный ст. 108 Трудового кодекса РФ. Отсутствие работника на рабочем месте в рабочее время может стать основанием для применения к нему мер дисциплинарной ответственности. На уровне локальных актов работодатель может установить дополнительные перерывы, однако они должны быть предоставлены всем работникам, независимо от их отношения к курению, в противном случае у остальных работников могут возникнуть претензии к работодателю за необоснованное преимущество для курящих работников.
Дорогие липчане! Провожаем июль, впереди лишь один заключительный месяц лета. Лента новостей крутится в бешеном темпе, за многими событиями нужно уследить, что было бы весьма непросто, если бы не «компас» в виде GOROD48. Мы работаем 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
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