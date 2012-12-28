Виновник гибели 16-летнего парня выплатит его родителям миллион и проведет полтора года в колонии-поселении
Виновник гибели 16-летнего парня выплатит его родителям миллион и проведет полтора года в колонии-поселении
На глазах изумленной публики: водитель проехал на красный прямо перед патрульным автомобилей
Происшествия
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36 минут назад
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На глазах изумленной публики: водитель проехал на красный прямо перед патрульным автомобилей
Оказалось, что липчанин выпил, и при этом уже получал наказание за нетрезвую езду.
Затем выяснилось, что водитель уже попадался пьяным за рулем — в сентябре 2024 года.
«Теперь злостному нарушителю ПДД грозит уголовная ответственность, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — рассказали в областном управлении МВД.
А за проезд на красный в отношении мужчины составлен административный материал по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).
Его «Киа» отправлен на спецстоянку.
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