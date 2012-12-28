На глазах изумленной публики: водитель проехал на красный прямо перед патрульным автомобилей

Оказалось, что липчанин выпил, и при этом уже получал наказание за нетрезвую езду.



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Вечером 27 июля в «Елецком» наряд ДПС заметил, как водитель автомобиля «Киа» проехал на красный сигнал светофора. Полицейские остановили машину и обнаружили у 37-летнего водителя явные признаки опьянения. Позже медосвидетельствование показало 1,748 мг этанола в литре выдыхаемого воздуха при норме для водителей в 0,16 мг/л.Затем выяснилось, что водитель уже попадался пьяным за рулем — в сентябре 2024 года.«Теперь злостному нарушителю ПДД грозит уголовная ответственность, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — рассказали в областном управлении МВД.А за проезд на красный в отношении мужчины составлен административный материал по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).Его «Киа» отправлен на спецстоянку.