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36 минут назад
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На глазах изумленной публики: водитель проехал на красный прямо перед патрульным автомобилей

Оказалось, что липчанин выпил, и при этом уже получал наказание за нетрезвую езду. 

Вечером 27 июля в «Елецком» наряд ДПС заметил, как водитель автомобиля «Киа» проехал на красный сигнал светофора. Полицейские остановили машину и обнаружили у 37-летнего водителя явные признаки опьянения. Позже медосвидетельствование показало 1,748 мг этанола в литре выдыхаемого воздуха при норме для водителей в 0,16 мг/л.

Затем выяснилось, что водитель уже попадался пьяным за рулем — в сентябре 2024 года.  

«Теперь злостному нарушителю ПДД грозит уголовная ответственность, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — рассказали в областном управлении МВД.

А за проезд на красный в отношении мужчины составлен административный материал по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).

Его «Киа» отправлен на спецстоянку.

пьяная езда
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Липчанка
1 минуту назад
Ну какой молодец инспектор! Отличная работа! Профессионально все сделал. Без шума и пыли, как говорится. Умница просто!
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Ссёлки
22 минуты назад
Ну хоть в городе работаете!
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