У мэра Липецка — новый заместитель

Александр Колесов займется экономикой города.



С понедельника в администрации Липецка начнет работать новый вице-мэр: Александр Колесов. Он, по словам главы города Михаила Щербакова, станет курировать экономический блок администрации: департамент экономического развития, управления имущественных и земельных отношений, потребительского рынка и информационных технологий.«Знаком с его работой. За плечами — опыт службы в налоговых органах, а также работы в Министерстве экономического развития Липецкой области, где он занимался организацией проектной деятельности и сопровождением национальных проектов», — написал мэр в социальных сетях.Александру Колесову 33 года. Он окончил Липецкий государственный педагогический университет по специальности «Прикладная информатика в экономике».Работал в Межрайонной ИФНС России № 1 по Липецкой области и Управлении ФНС России по Липецкой области. С 2020 года занимал различные должности в региональном проектном офисе правительства Липецкой области. До назначения в мэрию возглавлял отдел организации проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов областного министерства экономического развития.С назначением Александра Колесова число заместителей главы города увеличится до шести: сейчас посты вице-мэров занимают Светлана Бедрова, она курирует образование, Павел Кузнецов, в ведении которого находятся транспорт, ЖКХ и энергетика, Галина Кукушкина — кадры, делопроизводство и обеспечение деятельности администрации города, Светлана Сурмий, занятая градостроительной политикой, и Александр Посульченко — куратор внутренней политики, имущественных и земельных отношений, развития городских территорий, взаимодействия со СМИ.