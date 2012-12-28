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1688
сегодня, 12:56
33

У мэра Липецка — новый заместитель

Александр Колесов займется экономикой города.

С понедельника в администрации Липецка начнет работать новый вице-мэр: Александр Колесов. Он, по словам главы  города Михаила Щербакова, станет курировать экономический блок администрации: департамент экономического развития, управления имущественных и земельных отношений, потребительского рынка и информационных технологий.

«Знаком с его работой. За плечами — опыт службы в налоговых органах, а также работы в Министерстве экономического развития Липецкой области, где он занимался организацией проектной деятельности и сопровождением национальных проектов», — написал мэр в социальных сетях.

Александру Колесову 33 года.  Он окончил Липецкий государственный педагогический университет по специальности «Прикладная информатика в экономике».
 
Работал в Межрайонной ИФНС России № 1 по Липецкой области и Управлении ФНС России по Липецкой области. С 2020 года занимал различные должности в региональном проектном офисе правительства Липецкой области. До назначения в мэрию возглавлял отдел организации проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов областного министерства экономического развития.

С назначением Александра Колесова число заместителей главы города увеличится до шести: сейчас посты вице-мэров занимают Светлана Бедрова, она курирует образование, Павел Кузнецов, в ведении которого находятся транспорт, ЖКХ и энергетика, Галина Кукушкина — кадры, делопроизводство и обеспечение деятельности администрации города, Светлана Сурмий, занятая градостроительной политикой, и Александр Посульченко — куратор внутренней политики, имущественных и земельных отношений, развития городских территорий, взаимодействия со СМИ.
администрация Липецка
кадры
назначение
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Комментарии (33)

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Сначала новые
Проект года
4 минуты назад
Будя
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Коммунисту
5 минут назад
Так в советское время и департамента культуры не было. Был отдел культуры, который занимал в Горисполкоме всего 2 комнатки. 2-й этаж, слева от лестницы. Только сколько тогда в Липецке было Дворцов культуры, кинотеатров, книжных магазинов, государственных и ведомственных библиотек ?
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Правда
15 минут назад
Ну теперь в Сселках вокруг Фока положат асфальт,может быть,а как же выборы.Думаю и заасфальтируют ул.Кирова,Сокольскую,Советскую,а то детки скоро ножки поламают.
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александр
15 минут назад
ну да..ума нет-иди в пед.здоровья нет иди в мед...ни тех ни тех иди в политех..
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1111
26 минут назад
ЖКХ и СПОРТ(который уничтожили полностью) НАДО НАЛАДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!! А НЕ ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ
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Из нужной семьи?
37 минут назад
Или правильно женился? Вариантов - то в Липецке других нет.
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Интересно
38 минут назад
Если бедрова отвечает за образование , то чем занят начальник Департамента образования ? ИЛи Сурмий за строительство , чем тогда занят начальник Департмента строительства.
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Названия должностей
46 минут назад
почитаешь и не знаешь: плакать или смеяться. Кто ЭТО сочиняет???
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служба в налоговой?
47 минут назад
А насчёт службы в армии как у нового руководителя?
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Знающая
43 минуты назад
Служил, не переживайте
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Пед - это университет?
49 минут назад
Он и институтом - то не считался. Просто лазейка для тех, кто в нормальные ВУЗы не поступил.
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