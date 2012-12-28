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Политика
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сегодня, 12:56
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У мэра Липецка — новый заместитель
Александр Колесов займется экономикой города.
«Знаком с его работой. За плечами — опыт службы в налоговых органах, а также работы в Министерстве экономического развития Липецкой области, где он занимался организацией проектной деятельности и сопровождением национальных проектов», — написал мэр в социальных сетях.
Александру Колесову 33 года. Он окончил Липецкий государственный педагогический университет по специальности «Прикладная информатика в экономике».
Работал в Межрайонной ИФНС России № 1 по Липецкой области и Управлении ФНС России по Липецкой области. С 2020 года занимал различные должности в региональном проектном офисе правительства Липецкой области. До назначения в мэрию возглавлял отдел организации проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов областного министерства экономического развития.
С назначением Александра Колесова число заместителей главы города увеличится до шести: сейчас посты вице-мэров занимают Светлана Бедрова, она курирует образование, Павел Кузнецов, в ведении которого находятся транспорт, ЖКХ и энергетика, Галина Кукушкина — кадры, делопроизводство и обеспечение деятельности администрации города, Светлана Сурмий, занятая градостроительной политикой, и Александр Посульченко — куратор внутренней политики, имущественных и земельных отношений, развития городских территорий, взаимодействия со СМИ.
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