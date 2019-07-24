Происшествия

14 минут назад

Новоселы нашли в колодце труп пропавшего год назад пациента больницы

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#труп #пропавшие без вести
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Новоселы нашли в колодце труп пропавшего год назад пациента больницы

В селе Тербуны найден труп пропавшего год назад 56-летнего местного жителя.

23 июля в селе Тербуны в колодце на территории частного домовладения нашли человеческие останки. Труп нашли новые владельцы дома.

По предварительным данным, наден останки 56-летнего жителя Тербунов, который пропал год назад из местной больницы. Дом находится неподалеку от нее. Известно, что 56-летний мужчина ушел из больницы в состоянии путаного сознания. 

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, проверку по факту обнаружения трупа проводит Задонский МСО. В ближайшее время предстоит подтвердить личность мужчины.
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#труп #пропавшие без вести
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