Новоселы нашли в колодце труп пропавшего год назад пациента больницы

В селе Тербуны найден труп пропавшего год назад 56-летнего местного жителя.



23 июля в селе Тербуны в колодце на территории частного домовладения нашли человеческие останки. Труп нашли новые владельцы дома.



По предварительным данным, наден останки 56-летнего жителя Тербунов, который пропал год назад из местной больницы. Дом находится неподалеку от нее. Известно, что 56-летний мужчина ушел из больницы в состоянии путаного сознания.



Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, проверку по факту обнаружения трупа проводит Задонский МСО. В ближайшее время предстоит подтвердить личность мужчины.

