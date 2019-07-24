«Металлург» усилили два футболиста с опытом игры в ФНЛ

Наша команда нашла достойную замену лучшему бомбардиру и вратарю.

Перед первой домашней игрок нашей команды в сезоне со «Строгино» «сталевары»укрепили команду двумя сильными игроками.

Контракт на один год с «Металлургом» заключил 22-летний нападающий из Воронежского «Факела» Артур Арустамян (на фото).

Впервые за несколько лет «Металлург», делающий ставку на местных воспитанников, пригласил иногороднего игрока, который не является «лимитчиком». Арустамян имеет опыт игры в Футбольной Национальной Лиге, в которой сыграл три десятка матчей. Самым удачным у него был позапрошлый сезон-2017/18, когда Артур отыграл 18 игр во втором по силе чемпионате страны. В прошлом чемпионате стал реже попадать в состав «Факела», что главный тренер «огненных» Игорь Пывин связал с возросшей конкуренцией в команде.

В итоге перспективному игроку потребовалась «перезагрузка», и «Металлург» стал для воспитанника воронежского футбола отличным вариантом. Несложно предположить, что тренерский штаб липчан во главе с Сергеем Машниным надеется, что новобранец поможет компенсировать потерю лучшего бомбардира команды прошлого сезона Николая Иванникова.

Нашли «сталевары» и достойную замену и перешедшему в ростовский СКА вратарю Ивану Скрипнику. Его в клубе заменил воспитанник «Металлурга» Давид Иканович, который раньше уже выступал в команде, а также имеет в командах ФНЛ из Читы и Иркутска. Последний сезон Давид играл в мини-футбол за липецкий ЛКС, но заявил, что ни секунды не раздумывал, когда ему предложили вернуться в большой футбол.

Теперь в команде ожидается жаркая конкуренция на вратарской позиции: Иканович уже отлично проявил себя на тренировках и в контрольных матчах, а Михаил Алфимов стеной стоит в последних матчах. Так что за последний рубеж болельщики могут быть спокойны.

Контракты с игроками сроком на один год со стороны клуба подписал исполняющий обязанности генерального директора Владимир Зеновкин.

Напомним, что первый домашний матч «красно-черные» проведут сегодня на стадионе «Металлург» со столичным «Строгино», начало в 18.00.