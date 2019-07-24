Спорт

41 минуту назад

«Металлург» усилили два футболиста с опытом игры в ФНЛ

1 330
#Футбол #"Металлург"
«Металлург» усилили два футболиста с опытом игры в ФНЛ

Наша команда нашла достойную замену лучшему бомбардиру и вратарю.

Перед первой домашней игрок нашей команды в сезоне со «Строгино» «сталевары»укрепили команду двумя сильными игроками.

Контракт на один год с «Металлургом» заключил 22-летний нападающий из Воронежского «Факела» Артур Арустамян (на фото).

Впервые за несколько лет «Металлург», делающий ставку на местных воспитанников, пригласил иногороднего игрока, который не является «лимитчиком». Арустамян имеет опыт игры в Футбольной Национальной Лиге, в которой сыграл три десятка матчей. Самым удачным у него был позапрошлый сезон-2017/18, когда Артур отыграл 18 игр во втором по силе чемпионате страны. В прошлом чемпионате стал реже попадать в состав «Факела», что главный тренер «огненных» Игорь Пывин связал с возросшей конкуренцией в команде.

В итоге перспективному игроку потребовалась «перезагрузка», и «Металлург» стал для воспитанника воронежского футбола отличным вариантом. Несложно предположить, что тренерский штаб липчан во главе с Сергеем Машниным надеется, что новобранец поможет компенсировать потерю лучшего бомбардира команды прошлого сезона Николая Иванникова.

Нашли «сталевары» и достойную замену и перешедшему в ростовский СКА вратарю Ивану Скрипнику. Его в клубе заменил воспитанник «Металлурга» Давид Иканович, который раньше уже выступал в команде, а также имеет в командах ФНЛ из Читы и Иркутска. Последний сезон Давид играл в мини-футбол за липецкий ЛКС, но заявил, что ни секунды не раздумывал, когда ему предложили вернуться в большой футбол.

Теперь в команде ожидается жаркая конкуренция на вратарской позиции: Иканович уже отлично проявил себя на тренировках и в контрольных матчах, а Михаил Алфимов стеной стоит в последних матчах. Так что за последний рубеж болельщики могут быть спокойны.

Контракты с игроками сроком на один год со стороны клуба подписал исполняющий обязанности генерального директора Владимир Зеновкин.

Напомним, что первый домашний матч «красно-черные» проведут сегодня на стадионе «Металлург» со столичным «Строгино», начало в 18.00.

1 330
#Футбол #"Металлург"

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Разогнать Металлург.

9 минут назад
Толку от того, что как говно в прорубе во 2 лиге болтается.
ответить

Еще в рубрике

Выиграв медаль чемпионата мира, перспективная волейболистка молниеносно покинула «Липецк»
#Волейбол
4
Выиграв медаль чемпионата мира, перспективная волейболистка молниеносно покинула «Липецк»

сегодня, 12:23

Спорт
Заслуженный тренер по боксу скончался после спортивного праздника
#Бокс #утрата #Георгий Дрозцецкий
37
Заслуженный тренер по боксу скончался после спортивного праздника

22.07.2019 23:39

Спорт
Самый выносливый липчанин уступил только чемпиону Европы в «Спиди Пентатлоне»
#Легкая атлетика #многоборье #Тимшин
2
Самый выносливый липчанин уступил только чемпиону Европы в «Спиди Пентатлоне»

22.07.2019 19:11

Спорт
Липецкая яхтсменка пробилась в «золотой флот» на чемпионате мира и еще может попасть на Олимпиаду
#Парусный спорт #Екатерина Зюзина #Олимпиада
2
Липецкая яхтсменка пробилась в «золотой флот» на чемпионате мира и еще может попасть на Олимпиаду

22.07.2019 18:43

Спорт
Липецкая дзюдоистка пробилась на пьедестал Кубка Азии досрочными победами (ФОТО)
#Дзюдо #ЦСП #ОК СШОР
4
Липецкая дзюдоистка пробилась на пьедестал Кубка Азии досрочными победами (ФОТО)

22.07.2019 18:13

Спорт
Если «Металлург» попадет в призеры, ему добавят 10 миллионов рублей (ФОТО)
#Футбол #"Металлург" #болельщики
12
Если «Металлург» попадет в призеры, ему добавят 10 миллионов рублей (ФОТО)

22.07.2019 17:56

Спорт