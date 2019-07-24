Происшествия

48 минут назад

Липецкие мошенники поживились 200 000 рублей

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#мошенничество
Липецкие мошенники поживились 200 000 рублей

Они обманули бизнесменов из Мордовии.

В полицию поселения Торбеево республики Мордовия обратился помощник директора по безопасности одного из местных предприятий. 36-летний мужчина сообщил полицейским, что организация стала жертвой мошенников из Липецка. Предприятию требовались рулонные пресс-подборщики по оптимальной цене и хорошего качества, которые они заказали в одной из фирм Липецка.

С фирмой-поставщиком торбеевское предприятие заключило договор купли-продажи, после его подписания требовалось внести сумму на банковский счет. Требования липчан – 50%-ная предоплата от общей стоимости товара, остальную сумму нужно было отдать в течение трех месяцев. Все нюансы сделки обговаривались по телефону. В результате организация перечислила 200 000 рублей и ожидала товар через 10 дней. Однако по истечении данного срока пресс-подборщики не были доставлены в организацию. Сотрудник предприятия позвонил по телефону, чтобы уточнить у представителей липецкой фирмы причины задержки доставки, но номер оказался недоступен. Предположив, что в отношении предприятия совершены мошеннические действия фирмы-однодневки, было написано заявление в полицию.

Сейчас по данному факту проводится проверка, сообщает УМВД Мордовии.
1 467
#мошенничество

Комментарии (1)

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Нонка

29 минут назад
А как в Липецке ребята -жулики,грабители !Ехал дедушка с навозом и того -обидели!
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