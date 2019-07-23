Погода в Липецке

41 минуту назад

В ближайшие часы возможна гроза

5 595
#гроза
В ближайшие часы возможна гроза
В ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение ночи 24 июля в Липецкой области ожидается гроза, об этом предупреждает Главное управление МЧС по региону.

5 595
#гроза

Комментарии (5)

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ne radiolubitel

27 минут назад
Это всё потому что в Тербунах уже гремит маленько.
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цветочек

28 минут назад
как только чуть небо покрылось тучами, все идёт гроза, полный бред. Составители прогноза хотя бы смотрите в окно и придумывать не нужно будет:~)
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цветочек

28 минут назад
как только чуть небо покрылось тучами, все идёт гроза, полный бред. Составители прогноза хотя бы смотрите в окно и придумывать не нужно будет:~)
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Галина

32 минуты назад
Радиолюбитель! 123! Что скажете? Будет? По" метеовед" вроде как до 21 часа вероятность.У МЧС на всю ночь.
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Элен Рудольфовна

33 минуты назад
Спасибо суперпорталу Город48! Смотрим ваши видео на в группе одноквасников МЫ из ДОБРИНКИ! Сейчас там супермузон на тему дождя. Это для журналистов Город48!
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