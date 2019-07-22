«Пока ТОСы как загробная жизнь. Все о них знают, но не знают, как там дела»

Депутаты горсовета очень жарко подискутировали с главой Липецка Евгенией Уваркиной.

Сегодня в Липецком горсовете состоялся Депутатский час на тему «Концепцияразвития территориального общественного самоуправления (ТОС) и работа с населением вгороде Липецке».Концепцию презентовал начальник управления внутренней политики мэрии Евгений Зенков.Чиновник рассказал о необходимости перезагрузки существующей системы территориального общественного самоуправления. Его вершина - глава города, основание - все горожане. Нижний слой от верхушки отделяют прослойки в виде старших по подъездам (советов домов), старших по домам, старших по улицам (частный сектор). Они формирует ТОС. Следующая прослойка - Совет местного самоуправления (СОС совпадает по размерам с границами мажоритарных избирательных округов, от которого в горсовете заседает депутат). Далее департамент с соответствующими полномочиями (которого еще нет в составе администрации города) и курирующий вице-мэр.- Активист, старший по подъезду должен стать базовой единицей ТОСа в Липецке. Раньше на эту базовую единицу мэрия не опиралась. Общественное самоуправление можно организовать на уровне подъезда или дома. Но эффективнее, если он будет охватывать тысячу человек - сейчас только треть ТОСов такая. На базе ТОСов должно проходить обсуждение проблем микрорайонов, реновации, благоустройство общественных пространств. Ход капремонтов, реализация благоустройства, качество услуг ЖКХ - все это будет под контролем общественного самоуправления. До конца года будет решен вопрос финансирования ТОСв, места их размещения - школы, ДК, библиотеки, - сообщил депутатам Евгений Зенков.Дальше на Депутатском часе солировала Евгения Уваркина. Она заявила, что только лишь СОСов мэрии не хватает. Главе города нужен координационный Совет, состоящий из тосовцев. В него также будут входить яркие лидеры общественного самоуправления, которые вместе с чиновниками будут формировать муниципальные программы. Евгения Уваркина пригласила депутатов горсовета присоединиться к этому самому координационному Совету.- Мы хотим в середине августе хотим провести первый форум липецкого территориального общественного самоуправления. Одна из его тем - презентация: в чем состоит роль старших по дому, СОСов, ТОСов. Мы рассмотрим практика и опыт других регионов по юридическому и бухгалтерскому сопровождению ТОСов - этой деятельностью занимаются частные компании. Одной-двух таких компаний хватает на весь город. За свое обслуживание ТОСы платят по тысяче рублей в месяц, - объявила о своих планах Евгения Уваркина.На этом форуме чиновники собираются обсудить практики решения городских проблем с использованием местного опыта и уже имеющихся наработок в других городах. Но перед ним Евгения Уваркина попросила депутатов провести встречи с общественниками на уровне СОСов.- Вместе с жителями обсудим наши проблемы. Будут флипчарты, маркеры. А потом расставим приоритеты. Жители могут ошибаться, поэтому на встречи пригласим всех ресурсников, управляющие компании, Фонд капремонта. ФКР может ремонтировать дом три года. Для чего? Нам говорят, чтобы сделать больше. Но это причиняет жителям массу неудобств. Я считаю, что мы можем делать больше при уменьшении дискомфорта людям.Жители должны чувствовать, что их слышат. У нас появится сводная таблица. Потом сделаем план работ. Поймем, что срочно можно сделать, а что - в перспективе. У ресурсоснабжающих организаций есть плановые работы, есть аварийные заявки. А мы попробуем синхронизировать наши задачи и возможности. Эта идея нам нравится и поддерживается, - сказала глава Липецка.Спикер горсовета Игорь Тиньков встал в позу, а за ним - и ряд депутатов.- Мне ближе не концептуальная, а практическая сторона дела. Нам не понятна будущая структура ТОСа. Например, у вас нет департамента по работе с населением. Пока ТОСы как загробная жизнь. Все о них знают, но не знают, как там дела. Вот вы говорите, что на встрече с жителями одного дома вы предложили им покрасить палисадник. Давайте, - сказали вам жители. А что дальше? А они разошлись! Душевный порыв и реальные дела часто не совпадают, - отметил председатель горсовета.Первый вице -спикер Федор Жигаров сообщил главе города, что законодательно у управляющих компаний нет перед ТОСами никаких обязательств. У «управляшек» есть отношения с жильцами домов и с Советами многоквартирных домов. «Нужно учитывать существующее законодательство». Вице-спикер попросил прежде создать правила игры, а потом уже сдавать карты.- То, что вы сейчас предлагаете, ранее уже было сделано. Раньше не было СОСов. Мы их создали. Депутаты выкладывали проблемы СОСов в мэрию, но там мало что делали по таким вопросам. И мы потеряли доверие, так как чиновники не находили средств на решение проблем, - заявил депутат Анатолий Давыдов .Депутат Вера Урываева обратила внимание на разработанный вице-мэром Константином Власовым график встреч чиновников с СОСами. Оказалось, что у многих депутатов встречи в будни днем. Депутат заметила, что летом на такие встречи никто не ходит:- По своем опыту скажу, что жители домов на округе тянут одеяло на себя. У жителей разных домов - свои проблемы. И их не волнуют проблемы соседей.- Либо мы проводим такие конференции с вами, либо без вас! Но это надо сделать в августе, - взвилась глава Липецка. - Вы закидываете нас проблемами на миллиарды рублей. Это невыполнимо. Нам нужно обозначить приоритеты вместе с жителями. И пусть это будут не все жители, а самые активные.Депутат Людмила Яськова порекомендовала Евгении Уваркиной обратить внимание на компетентность людей из ее окружения, которые вместо реальных дел предлагают одни лозунги. И привела пример жильцов одного дома по улице Юных Натуралистов, которые решили озеленить свой двор. Люди собрали средства, а их выкинули из программы благоустройства дворов.- А это - как раз работа с людьми! - резюмировала Людмила Яськова, которую поддержала депутат Екатерина Пинаева.Но Евгению Уваркину было трудно остановить. Она представила депутатам двух активных горожан: Наталья Трубникова руководит ТОСом «Надежда» (38 улиц частного сектора поселка Матырский) и Юрия Ермакова, председателя ТОС «24 микрорайон».- Новое руководство области и города... У меня возникло убеждение, что оно осознало необходимость создания новой системы самоуправления. У нас создана рабочая группа. Да, пока мы создали сырой концепт. Мы будем его апробировать. Выработав концепцию, проведем форум, выработаем нормативные документы. И тогда сможем плодотворно работать. Мне думается, что Уваркина обращается к вам за помощью. Я обращаюсь по работе к депутату Хожаинову. И он мне помогает. Обращаюсь в мэрию - помогают и там, - поддержал главу Липецка Юрий Ермаков.Евгения Уваркина дожала депутатов:- Я предлагаю собраться, провести конференции, составить рейтинг проблем. Это станет своего рода инвентаризацией. Мы должны проверить, где мы есть сейчас. И будем знать, что делать в 2020 году, увидим небольшие проблемы, которые можно решить уже в 2019 году. Мы изучаем опыт Ульяновска и Урюпинска. А на августовском форуме будут эксперты из других территорий. В сентябре мы утвердим форму ТОСа. Задача - перевести ТОСы на юридический статус и расставить приоритеты на три года.