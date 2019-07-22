Общество

сегодня, 15:41

«Пока ТОСы как загробная жизнь. Все о них знают, но не знают, как там дела»

12 717
#общественное самоуправление
«Пока ТОСы как загробная жизнь. Все о них знают, но не знают, как там дела»

Депутаты горсовета очень жарко подискутировали с главой Липецка Евгенией Уваркиной.

Сегодня в Липецком горсовете состоялся Депутатский час на тему «Концепция
развития территориального общественного самоуправления (ТОС) и работа с населением в
городе Липецке».

Концепцию презентовал начальник управления внутренней политики мэрии Евгений Зенков.

Чиновник рассказал о необходимости перезагрузки существующей системы территориального общественного самоуправления. Его вершина - глава города, основание - все горожане. Нижний слой от верхушки отделяют прослойки в виде старших по подъездам (советов домов), старших по домам, старших по улицам (частный сектор). Они формирует ТОС. Следующая прослойка - Совет местного самоуправления (СОС совпадает по размерам с границами мажоритарных избирательных округов, от которого в горсовете заседает депутат). Далее департамент с соответствующими полномочиями (которого еще нет в составе администрации города) и курирующий вице-мэр.

- Активист, старший по подъезду должен стать базовой единицей ТОСа в Липецке. Раньше на эту базовую единицу мэрия не опиралась. Общественное самоуправление можно организовать на уровне подъезда или дома. Но эффективнее, если он будет охватывать тысячу человек - сейчас только треть ТОСов такая. На базе ТОСов должно проходить обсуждение проблем микрорайонов, реновации, благоустройство общественных пространств. Ход капремонтов, реализация благоустройства, качество услуг ЖКХ - все это будет под контролем общественного самоуправления. До конца года будет решен вопрос финансирования ТОСв, места их размещения - школы, ДК, библиотеки, - сообщил депутатам Евгений Зенков.

Дальше на Депутатском часе солировала Евгения Уваркина. Она заявила, что только лишь СОСов мэрии не хватает. Главе города нужен координационный Совет, состоящий из тосовцев. В него также будут входить яркие лидеры общественного самоуправления, которые вместе с чиновниками будут формировать муниципальные программы. Евгения Уваркина пригласила депутатов горсовета присоединиться к этому самому координационному Совету.

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- Мы хотим в середине августе хотим провести первый форум липецкого территориального общественного самоуправления. Одна из его тем - презентация: в чем состоит роль старших по дому, СОСов, ТОСов. Мы рассмотрим практика и опыт других регионов по юридическому и бухгалтерскому сопровождению ТОСов - этой деятельностью занимаются частные компании. Одной-двух таких компаний хватает на весь город. За свое обслуживание ТОСы платят по тысяче рублей в месяц, - объявила о своих планах Евгения Уваркина.

На этом форуме чиновники собираются обсудить практики решения городских проблем с использованием местного опыта и уже имеющихся наработок в других городах. Но перед ним Евгения Уваркина попросила депутатов провести встречи с общественниками на уровне СОСов.

- Вместе с жителями обсудим наши проблемы. Будут флипчарты, маркеры. А потом расставим приоритеты. Жители могут ошибаться, поэтому на встречи пригласим всех ресурсников, управляющие компании, Фонд капремонта. ФКР может ремонтировать дом три года. Для чего? Нам говорят, чтобы сделать больше. Но это причиняет жителям массу неудобств. Я считаю, что мы можем делать больше при уменьшении дискомфорта людям.
Жители должны чувствовать, что их слышат. У нас появится сводная таблица. Потом сделаем план работ. Поймем, что срочно можно сделать, а что - в перспективе. У ресурсоснабжающих организаций есть плановые работы, есть аварийные заявки. А мы попробуем синхронизировать наши задачи и возможности. Эта идея нам нравится и поддерживается, - сказала глава Липецка.

Спикер горсовета Игорь Тиньков встал в позу, а за ним - и ряд депутатов.

- Мне ближе не концептуальная, а практическая сторона дела. Нам не понятна будущая структура ТОСа. Например, у вас нет департамента по работе с населением. Пока ТОСы как загробная жизнь. Все о них знают, но не знают, как там дела. Вот вы говорите, что на встрече с жителями одного дома вы предложили им покрасить палисадник. Давайте, - сказали вам жители. А что дальше? А они разошлись! Душевный порыв и реальные дела часто не совпадают, - отметил председатель горсовета.

Первый вице -спикер Федор Жигаров сообщил главе города, что законодательно у управляющих компаний нет перед ТОСами никаких обязательств. У «управляшек» есть отношения с жильцами домов и с Советами многоквартирных домов. «Нужно учитывать существующее законодательство». Вице-спикер попросил прежде создать правила игры, а потом уже сдавать карты.

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- То, что вы сейчас предлагаете, ранее уже было сделано. Раньше не было СОСов. Мы их создали. Депутаты выкладывали проблемы СОСов в мэрию, но там мало что делали по таким вопросам. И мы потеряли доверие, так как чиновники не находили средств на решение проблем, - заявил депутат Анатолий Давыдов .

Депутат Вера Урываева обратила внимание на разработанный вице-мэром Константином Власовым график встреч чиновников с СОСами. Оказалось, что у многих депутатов встречи в будни днем. Депутат заметила, что летом на такие встречи никто не ходит:

- По своем опыту скажу, что жители домов на округе тянут одеяло на себя. У жителей разных домов - свои проблемы. И их не волнуют проблемы соседей.

- Либо мы проводим такие конференции с вами, либо без вас! Но это надо сделать в августе, - взвилась глава Липецка. - Вы закидываете нас проблемами на миллиарды рублей. Это невыполнимо. Нам нужно обозначить приоритеты вместе с жителями. И пусть это будут не все жители, а самые активные.

Депутат Людмила Яськова порекомендовала Евгении Уваркиной обратить внимание на компетентность людей из ее окружения, которые вместо реальных дел предлагают одни лозунги. И привела пример жильцов одного дома по улице Юных Натуралистов, которые решили озеленить свой двор. Люди собрали средства, а их выкинули из программы благоустройства дворов.

- А это - как раз работа с людьми! - резюмировала Людмила Яськова, которую поддержала депутат Екатерина Пинаева.

Но Евгению Уваркину было трудно остановить. Она представила депутатам двух активных горожан: Наталья Трубникова руководит ТОСом «Надежда» (38 улиц частного сектора поселка Матырский) и Юрия Ермакова, председателя ТОС «24 микрорайон».

- Новое руководство области и города... У меня возникло убеждение, что оно осознало необходимость создания новой системы самоуправления. У нас создана рабочая группа. Да, пока мы создали сырой концепт. Мы будем его апробировать. Выработав концепцию, проведем форум, выработаем нормативные документы. И тогда сможем плодотворно работать. Мне думается, что Уваркина обращается к вам за помощью. Я обращаюсь по работе к депутату Хожаинову. И он мне помогает. Обращаюсь в мэрию - помогают и там, - поддержал главу Липецка Юрий Ермаков.

Евгения Уваркина дожала депутатов:

- Я предлагаю собраться, провести конференции, составить рейтинг проблем. Это станет своего рода инвентаризацией. Мы должны проверить, где мы есть сейчас. И будем знать, что делать в 2020 году, увидим небольшие проблемы, которые можно решить уже в 2019 году. Мы изучаем опыт Ульяновска и Урюпинска. А на августовском форуме будут эксперты из других территорий. В сентябре мы утвердим форму ТОСа. Задача - перевести ТОСы на юридический статус и расставить приоритеты на три года.
12 717
#общественное самоуправление

Комментарии (12)

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гость

16 минут назад
выходят за отбойник и чешут прямо по встречному движению ----это действительно проблема требующая незамедлительного решения , а не все эти ТОСЫ , СОСЫ , флипчарты, маркеры !
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Трубникова , с Матырского ?

20 минут назад
Не мое конечно же собачье дело ,но я выскажусь ,наболело аж !!!!!!! Меня не устраивает парк ,так как много полезной площади пропадает ,мало деревьев ,много алкашей , отсутствует укрытие от дождя , мало качелей , хотелось бы парочку установить , а самое наболевшее это необходимость построить тротуар асфальтированный от Грязинской остановки и до " Матырского кладбища " ! Та ,которая за отбойником не совсем пригодная -узкая тропа , по которой люди не ходят,а ходят наоборот ,выходят за отбойник и чешут прямо по встречному движению ,не боясь ,что их зацепит грузовик с прицепом на светофоре ! Там опасно ходить и все закрывают на это глаза ,но до определенного несчастного случая -вот тогда все запоют ,как начнут визжат ,сколько тогда гнева и истерики выльется на ТРУБНИКОВУ !!!! А вы все ТОСЫ , СОСЫ и так дел полно ,а вы ху* ней занимаетесь !!!! СТЫДНО !
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Уваркина

21 минуту назад
годится только для ОТСОСОВ.
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Обсосы

28 минут назад
Тосы, сосы. То ли я такой тупой, ничего не понял из прочитанного.
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гость

33 минуты назад
по слухам , Трубникова , из бывших чиновников !
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гость

34 минуты назад
первый форум липецкого территориального общественного самоуправления , вот Трубниковой раздолье будет , про тыквенную кашу , на пару часов лекций закатит !
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УВАРКИНА сама себе яму выкапывает

36 минут назад
Не тем занимается ! Совсем не тем ! Разве это приоритетные задачи ,которые требуют приоритета и такого внимания ? Я считаю это не столь важно и мы ЖИЛИ ВСЕ ВРЕМЯ и ЕЩЕ проживем без ТОСОВ и СОСОВ ! Зачем нам плодить еще чиновников ,пускай мелких ,но они чиновники !!!!! Ведь в городе полно не решенных проблем и о них каждый знает ! Давайте займемся реальными делами и не будем мучить простых людей вопросами ТОСОВ и СОСОВ ! Нам это не надо ! Все что от нас зависит -это своевременное оплата по ЖКХ и все ,а остальное это в ваших компетенции ! НЕ ЗЛИТЕ НАС ! ПОЖАЛУЙСТА ! ЗАИМИТЕСЬ РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ !
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Зачем создавать

42 минуты назад
у меня в подъезде живут две СОСы
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Я

47 минут назад
Только и знает, что создаёт «рабочую группу»!!!!!
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Ирина

52 минуты назад
Хорошо хоть не в ночнушке пришла
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